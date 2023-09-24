Слюбик - о голе Шахтеру: Провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч

Полузащитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями после игры с "Шахтером" в УПЛ (1:1):

"Эмоции невероятные. Думаю, что каждый мечтает забить "Шахтеру", еще и в такой важной игре. Я старался помочь команде, как мог, потому что провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч. И вот удалось подарить этот забитый гол. "Шахтер" – очень хорошая команда, и это была тяжелая игра для нас", - сказал Слюбик.