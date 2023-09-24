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Слюбик - о голе Шахтеру: Провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Извинение получилось более чем убедительным

Слюбик - о голе Шахтеру: Провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями после игры с "Шахтером" в УПЛ (1:1):

"Эмоции невероятные. Думаю, что каждый мечтает забить "Шахтеру", еще и в такой важной игре. Я старался помочь команде, как мог, потому что провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч. И вот удалось подарить этот забитый гол. "Шахтер" – очень хорошая команда, и это была тяжелая игра для нас", - сказал Слюбик.

Напомним, во вчерашнем матче против "Шахтера" Слюбик забил гол на 88-й минуте. Он стал решающим, переведя счет в ничейный.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (2)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
24.09.2023 в 15:31
Автору цієї статті ( важко назвати журналістом) потрібно хоч трохи розбиратися про що і про кого ти пишеш. Слюбик ніколи в житті не був півзахисником. А гол забив гарний, з чим його і вітаю!
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+1
0
ярослав (ушковичі)
24.09.2023 в 14:34
Вітаю Богдана з забитим голом, так тримати, шкода що в першім таймі ще не влучив. Гол просто суперский.
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0
-2

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