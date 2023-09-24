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Слюбик - о голе Шахтеру: Провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч
Извинение получилось более чем убедительным
Фото: fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями после игры с "Шахтером" в УПЛ (1:1):
"Эмоции невероятные. Думаю, что каждый мечтает забить "Шахтеру", еще и в такой важной игре. Я старался помочь команде, как мог, потому что провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч. И вот удалось подарить этот забитый гол. "Шахтер" – очень хорошая команда, и это была тяжелая игра для нас", - сказал Слюбик.
Напомним, во вчерашнем матче против "Шахтера" Слюбик забил гол на 88-й минуте. Он стал решающим, переведя счет в ничейный.
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