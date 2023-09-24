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Скрипник: В Ворскле кто живой, тот и играет

Премьер-лига
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Тренер имеет значительные кадровые проблемы

Скрипник: В Ворскле кто живой, тот и играет

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о кадровых проблемах в полтавской команде:

"Мы должны были обыграть "Черноморец", "Александрию". Хотя сейчас "Александрию" все выигрывают. Ну хорошо, это такое. Я же говорю, что ребята с такой головой сидят, они понимают - все, что у них было, они отдали, но сейчас мы в таком положении.

А когда у тебя есть обойма, не 11 или 8 человек, а хотя бы 15, каждый из которых дерется за место и хочет играть – вот это нужно любой команде. А у нас выходит, что кто жив, тот и играет. Сейчас, потому что у нас такая проблема сейчас.

И потому много незаявленных, и Александр Скляр пропускал… Так что это не отговорки – я к тому, что вы говорите о плане Б, плане С. Мы выходим и играем. Я знал, что они еще лучше могут играть, что они и показали во втором тайме", - сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник УПЛ
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Источник:
УПЛ ТБ

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