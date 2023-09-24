Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: В Ворскле кто живой, тот и играет
Тренер имеет значительные кадровые проблемы
dynamo.kiev.ua
Наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о кадровых проблемах в полтавской команде:
"Мы должны были обыграть "Черноморец", "Александрию". Хотя сейчас "Александрию" все выигрывают. Ну хорошо, это такое. Я же говорю, что ребята с такой головой сидят, они понимают - все, что у них было, они отдали, но сейчас мы в таком положении.
А когда у тебя есть обойма, не 11 или 8 человек, а хотя бы 15, каждый из которых дерется за место и хочет играть – вот это нужно любой команде. А у нас выходит, что кто жив, тот и играет. Сейчас, потому что у нас такая проблема сейчас.
И потому много незаявленных, и Александр Скляр пропускал… Так что это не отговорки – я к тому, что вы говорите о плане Б, плане С. Мы выходим и играем. Я знал, что они еще лучше могут играть, что они и показали во втором тайме", - сказал Скрипник.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Сделаем скриншот турнирной таблицы
- Ротань после матча с Черноморцем хотел уйти в отставку, однако его уговорили это не делать
- Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео
- Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО