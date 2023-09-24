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Возвращение Алефиренко и две смены Максимова. Стали известны стартовые составы на матч Заря – Днепр-1
Кривенцов практически изменений не сделал
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги "Заря" встретится с "Днепр-1". Главные тренеры команд выбрали стартовые одиннадцати на этот поединок.
"Заря": Турбаевский - А. Джордан, Боль, Вантух, Снурницын, Мышнев (К), Яцик, Нагнойный, Антюх, Герреро, Алефиренко.
"Днепр-1": Волынец - Кравец, Сарапий, Сваток (К), Пурита, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Когут.
В составе "днепрян" произошла одна замена по сравнению с матчем Лиги конференций против "Гента" (1:1): Алефиренко вместо Кирюханцева. В то же время Максимов сменил двух футболистов по сравнению со своим дебютным матчем с "Колосом": вместо Евгения Пасича и Танчика выйдут Пурита и Леднев.
Матч состоится на стадионе "Украина" во Львове. Старт запланирован на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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