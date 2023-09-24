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Возвращение Алефиренко и две смены Максимова. Стали известны стартовые составы на матч Заря – Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривенцов практически изменений не сделал

Возвращение Алефиренко и две смены Максимова. Стали известны стартовые составы на матч Заря – Днепр-1

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги "Заря" встретится с "Днепр-1". Главные тренеры команд выбрали стартовые одиннадцати на этот поединок.

"Заря": Турбаевский - А. Джордан, Боль, Вантух, Снурницын, Мышнев (К), Яцик, Нагнойный, Антюх, Герреро, Алефиренко.

"Днепр-1": Волынец - Кравец, Сарапий, Сваток (К), Пурита, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Когут.

В составе "днепрян" произошла одна замена по сравнению с матчем Лиги конференций против "Гента" (1:1): Алефиренко вместо Кирюханцева. В то же время Максимов сменил двух футболистов по сравнению со своим дебютным матчем с "Колосом": вместо Евгения Пасича и Танчика выйдут Пурита и Леднев.

Матч состоится на стадионе "Украина" во Львове. Старт запланирован на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Максимов Валерий Кривенцов СК Днепр-1 Данил Алефиренко
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