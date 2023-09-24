Заря - Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола и видео гола

В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" минимально обыграл луганскую "Зарю". Победу команде Юрия Максимова принес гол Игоря Когута. Хавбек номинальных гостей поразил ворота подопечных Валерия Кривенцова на 24-й минуте встречи. На данный момент "Днепр-1" занимает 9-е место в турнирной таблице, однако у днепрян еще есть два матча в запасе. В свою очередь "Заря" расположилась на аж 15-й позиции!

8-й тур УПЛ, сезон 2023/24

24 сентября, Львов, стадион " Украина"

Судья: Екатерина Монзуль (Харьков)

"Заря" (Луганск) – "Днепр-1" (Днепр) 0:1

Голы: Когут (24)

Предупреждения: Вантух - Кравец, Бабенко, Сарапий