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УПЛ. Металлист 1925 - Колос 0:0. Поздно проснулись
Команды только в конце матча начали создавать моменты
Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Киевская область, “Левый Берег”
“Металлист 1925” – “Колос” 0:0
“Металлист 1925”: Мозиль – Жичиков, Курило, Червак, Безуглый – Мартинюк (Ткачук 59), Габелок, Вачиберадзе (Фарина 90+5) – Русин (Ари 68), Сидоров (Чирук 59), Дмитренко (Юсов 59)
“Колос”: Фесюн – Бондаренко, Черноморец, Бурда – Цуриков (Золотовв 41), Милько (Богданов 77), Демченко, Лучкевич – Диего (Мякушко 56), Велетень (Болбат 56) – Салабай (Безбородько 57)
Предупреждения: Дмитренко 45+1, Габелок 89
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