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УПЛ. Металлист 1925 - Колос 0:0. Поздно проснулись

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды только в конце матча начали создавать моменты 

УПЛ. Металлист 1925 - Колос 0:0. Поздно проснулись

Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Киевская область, “Левый Берег”

“Металлист 1925” – “Колос” 0:0

“Металлист 1925”: Мозиль – Жичиков, Курило, Червак, Безуглый – Мартинюк (Ткачук 59), Габелок, Вачиберадзе (Фарина 90+5) – Русин (Ари 68), Сидоров (Чирук 59), Дмитренко (Юсов 59)

“Колос”: Фесюн – Бондаренко, Черноморец, Бурда – Цуриков (Золотовв 41), Милько (Богданов 77), Демченко, Лучкевич – Диего (Мякушко 56), Велетень (Болбат 56) – Салабай (Безбородько 57)

Предупреждения: Дмитренко 45+1, Габелок 89

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В статье: УПЛ Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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