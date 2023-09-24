Максимов: Возможно, нам повезло, что Заря в прошлый четверг играла еврокубковый матч

Главный тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов прокомментировал победу над луганской "Зарей" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Нам надо было от чего-то оттолкнуться, а этот матч был за шесть очков, ведь и нам, и "Заре" очень нужна была победа. Где-то, возможно, нам повезло, что луганчане в прошлый четверг играли еврокубковый матч, где оставили много сил. Но в целом скажу, что первом тайме мы играли очень неплохо - был и контроль мяча, и гол забили. После перерыва не хватало нам окончательно довести результат до победы, хотя в целом мы контролировали ситуацию.

У "Зари" сейчас также новый тренер. Он хороший специалист и хочется пожелать команде успехов в еврокубках. Приятно за Данченко, который перенес такую тяжелую болезнь, но команда его не бросила, что говорит о том, что там есть хороший коллектив.

- Вы провели определенную перестройку в игре по сравнению с прошлым матчем. Команда вернулась к игре в четыре защитника и с одним форвардом. Чем руководствовались при таком выборе состава и схемы?

- Пообщались с игроками - и с каждым в отдельности, и с лидерами команды, Ребята привыкли играть 4-1-4-1, но предложил им игру с двумя опорниками, и сыграли 4-2-3-1. Если это дало результат, то значит правильно все сделали. Когда я работал в Полтаве, то там играли с тремя защитниками и двумя форвардами, но сейчас такой момент, что решили применить такой вариант. Главное, что выиграли. Поздравляю нашу команду с победой и двигаемся дальше.

- Какие качества Игоря Когута убедили вас поставить его на позицию центрфорварда?

- Он физически крепкий, высокого роста. Хорошо действует при стандартах, и у чужих ворот, и у наших хорошо защищается. Мобильный футбоилст, играет с желанием, накрывает соперников. Заменили его, потому что человек отдал все силы в игре - это самое главное, а не просто так выходил на футбольное поле.

- Вы обновили фланги, в частности, Пурита впервые сыграл в основе после перерыва.

- Да-да. Главное, что вернулся. Я считаю, что у нас хороший коллектив. Да, у каждого есть в голове какие-то заморочки, но туда не хочу влезать. Стараюсь, чтобы ребята получали удовольствие, в первую очередь, в психологическом плане.

- Также сегодня вышли на замену дебютанты Витиньо и Гаджиев. Вы рисковали, или заранее планировали эти замены?

- Возможно и рискнул, но ведь я по тренировкам вижу, насколько футболисты готовы. Плюс, кто выкладывается, я им всегда даю шанс. Я и в Полтаве выпускал 16-летних ребят. Если я вижу, что он сильнее опытного исполнителя, то почему бы ему не дать возможность сыграть? Витиньо вышел и хорошо видно, что парень с техникой. Гаджиев вышел, и хотя ноги у него еще слабые, и было сильное волнение, но при этом бегал, старался и я рад за него - молодец, что дебютировал в УПЛ в 17 лет.

- Через несколько дней матч против "Полесья" на Кубок. С какими ощущениями подходите к этой встрече?

- Я благодарен президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу, с которым можно хорошо пообщаться и к которому я отношусь с большим уважением. Он развивает футбол не только в Житомире, а и по всей области, много делает для молодежи. Но футбол есть футбол. Жду интересный матч и будем стремиться пройти в следующий раунд Кубка Украины.