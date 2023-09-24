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Цуриков в матче с Металлистом 1925 получил перелом кости лица

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрея забрала карета скорой помощи в конце первого тайма

Цуриков в матче с Металлистом 1925 получил перелом кости лица

ФК "Колос" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" расписал нулевую ничью с "Колосом".

В конце первого тайма главный тренер номинальных гостей Ярослав Вишняк сделал вынужденную замену. Фланговый хавбек ковалевской команды Андрей Цуриков получил серьезную травму. А именно в одном из эпизодов игрок "Колоса" получил сильный удар по голове в верховой борьбе с Игорем Курило.

В итоге Цурикова с поля забрала машина скорой помощи. После матча Ярослав Вишняк сообщил, что у Андрея зафиксирован перелом.

"Предварительно, травма Цурикова очень серьезная. Перелом кости лица. Ситуация очень непростая, к сожалению", - сообщил наставник "Колоса".

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
24.09.2023 в 20:43
Когда уже будут играть в футбол а не бились&боролись?Середняки же..играйте,атакуйте,приспособливайтесь...андрею здоровья
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