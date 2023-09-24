Цуриков в матче с Металлистом 1925 получил перелом кости лица

В рамках 8-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" расписал нулевую ничью с "Колосом".

В конце первого тайма главный тренер номинальных гостей Ярослав Вишняк сделал вынужденную замену. Фланговый хавбек ковалевской команды Андрей Цуриков получил серьезную травму. А именно в одном из эпизодов игрок "Колоса" получил сильный удар по голове в верховой борьбе с Игорем Курило.

В итоге Цурикова с поля забрала машина скорой помощи. После матча Ярослав Вишняк сообщил, что у Андрея зафиксирован перелом.