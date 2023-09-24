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Вишняк: Игрокам атаки не хватило качества последней передачи и завершения

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" о ничьей с харьковской командой

Вишняк: Игрокам атаки не хватило качества последней передачи и завершения

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер Ярослав Вишняк "Колоса" прокомментировал ничью своей команды с "Металлистом 1925" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Все хотели победить, но достаточно осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.

Во втором тайме команды проснулись и играли на победу. Моменты возникали и у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, для того, чтобы забить хотя бы один гол.

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Пришлось заменить Цурикова. Структуру игры мы оставили такой же. Играли первым номером и у нас с левого фланга вся острота. Цуриков хорошо взаимодействовал с Диего, плюс Черноморец подключался", - рассказал наставник ковалевской команды.

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В статье: Андрей Цуриков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ

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