Вишняк: Игрокам атаки не хватило качества последней передачи и завершения

Главный тренер Ярослав Вишняк "Колоса" прокомментировал ничью своей команды с "Металлистом 1925" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Все хотели победить, но достаточно осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.

Во втором тайме команды проснулись и играли на победу. Моменты возникали и у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, для того, чтобы забить хотя бы один гол.