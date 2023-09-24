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Вишняк: Игрокам атаки не хватило качества последней передачи и завершения
Наставник "Колоса" о ничьей с харьковской командой
Фото: koloskovalivka.com
Главный тренер Ярослав Вишняк "Колоса" прокомментировал
"Все хотели победить, но достаточно осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.
Во втором тайме команды проснулись и играли на победу. Моменты возникали и у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, для того, чтобы забить хотя бы один гол.
Пришлось заменить Цурикова. Структуру игры мы оставили такой же. Играли первым номером и у нас с левого фланга вся острота. Цуриков хорошо взаимодействовал с Диего, плюс Черноморец подключался", - рассказал наставник ковалевской команды.
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