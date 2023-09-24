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Металлист 1925 - Колос 0:0. Бились-боролись. Видео обзор матча
Разошлись миром
Фото: УПЛ
В рамках 8-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" и "Колос". Харьковская и ковалевская команды выдали очень неприметный поединок. За 90 минут подопечные Олега Голодюка и Ярослава Вишняка не сумели размочить счет.
Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Киевская область, “Левый Берег”
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