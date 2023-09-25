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Защитник Кривбасса: В турнирную таблицу не заглядываем
Иван Дибанго - о разгромной победе над "Ворсклой"
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о победном выездном матче 8 тура УПЛ против полтавской "Ворсклы" (4:1).
- Иван, прежде всего, поздравляем с важной победой и первым голом за нашу команду. Как тебе игра?
- Я очень счастлив, ведь забил первый гол за "Кривбасс" в течение года. Рад, конечно же, не только за себя, но и за нашу команду. Сейчас в турнирную таблицу не заглядываем. Мы идем шаг за шагом. Мы упорно работаем, тренируемся. Я верю в эту команду и уверен, что в дальнейшем также сможем получать положительные результаты.
- Эта победа очень поможет нам в дальнейшем...
- Да. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков. Мы всегда чувствуем их поддержку: играем ли мы дома или на выезде. У нас очень преданные поклонники. И эта победа, в том числе, для них, - сказал Дибанго.
После 8-ми туров "Кривбасс" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.
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