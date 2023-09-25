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Когут: После победы над Зарей все должно наладиться
"Днепр-1" минимально обыграл луганский клуб
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Игор Когут, автор победного гола в ворота "Зари", прокомментировал итоги матча 8-го тура УПЛ (0:0).
- Тяжелая и важная игра, как для нас, так и для "Зари". Эта победа придаст нам сил и придаст импульс выбраться из той ямы, в которую мы попали.
- В какой яме "Днепр-1" был?
- Ну, а вы не видели? У нас за десять матчей только одна победа была. Видимо, был какой-то кризис в команде. Ребята сейчас те же самые, но немножко чего-то не хватало: где-то не везло, возможно, функционально не были готовы Но сейчас выиграли и думаю, что дальше все наладится.
- Юрий Максимов из-за кризиса решил наигрывать вас центральным нападающим?
- Это лучше спросить у него, но когда он только пришел в команду, то спросил у меня, смогу ли я сыграть на позиции центрального нападающего? Я говорю, что я не против, давайте попробую сыграть на этой позиции.
- Сработало?
- Ну, пока так. Две игры - один гол, так что 50 процентов есть (улыбается).
- Так может теперь найдена замена Довбику до конца чемпионата?
- Да нет, куда (улыбается).... Будем к этому стремиться, но надо много работать, тогда может что-то и получится.
- Что изменилось с приходом нового главного тренера? На чем он больше всего акцентирует внимание?
- Больше акцентирует внимание на прессинге и отборе. Он сразу говорил, что у нас команда очень хорошая, все ребята мастерские, но все играют на чистых мячах и не хватает отбора. Надо добавить в этом компоненте и тогда все будет хорошо, - сказал Когут.
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