Хавбек Оболони: Может, нужно собраться всей командой и сходить в церковь

Полузащитник "Оболони" Сергей Суханов оценил матч своей команды с "Вересом" (0:0) в 8-м туре УПЛ, а также поделился своим мнением о низкой результативности "пивоваров" и о будущем поединке против "Динамо".

— Что скажешь о матче против "Вереса"?

— То, что мы не выиграли – минус для "Оболони". Хотя, могу сказать, что "Верес" хорошая команда. У них были действительно два хороших момента для взятия ворот на старте второго тайма.

— Первый тайм был за "Оболонью"?

— Считаю, да. Мы больше хотели выиграть, нагнетали ситуацию у ворот гостей. С 46-й по 60-ю минуту преимущество было у "Вереса". А остаток поединка проходил в нервной борьбе, с взаимными шансами на успех.

— О чем говорил тебе Валерий Иващенко, выпуская тебя на замену?

— Выходить на футбольное поле и действовать агрессивно, стараться больше бить по воротам, открываться за спинами защитников.

— Почему "Оболонь" пока не может победить в домашних играх?

— Не знаю. Может быть, нужно собраться всей командой и сходить в церковь. Моменты ведь мы создаем, но не реализуем их. Может, мы еще не заслуживаем на большее. Трудно точно сказать.

— Если абстрагироваться от поражения в минувшем туре от "Шахтера", когда "Оболонь" играла лучше – сегодня или неделю назад во Львове?

— Конечно, голевых моментов мы создали больше сегодня. Против "горняков" мы длительное время играли в меньшинстве. Мы здорово оборонялись и пропустили лишь после дальнего удара Назарины. Расстроены мы тогда были прилично. При равных составах, в матче против "горняков", мы бы вполне могли набрать очки с дончанами.

— Впереди у "Оболони" игра на Кубок Украины против киевского "Динамо". Какие мысли перед этой встречей?

— Это киевское дерби. Мы будем выходить, и играть на победу. Совсем недавно мы с ними встречались в чемпионате. У нас большое желание выйти и обыграть динамовцев в Кубке Украины, - сказал Суханов.