У Ротаня не было мыслей об отставке после разгрома от Черноморца - СМИ

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, несмотря на опубликованную ранее информацию, не пытался подать в отставку после поражения от "Черноморца" (1:5) в 8-м туре УПЛ.

Об этом утверждает журналист Михаил Спиваковский в выпуске программы "ТаТоТаке".

"Была информация, что после матча вроде бы все помощники Руслана Петровича умоляли его не уходить в отставку, а он был готов уйти. По моей информации, такого прям не было. Атмосфера на базе не очень веселая, но люди продолжают работать", – сказал Спиваковский.

Ротань работает в "Александрии" с декабря 2021 года. Сейчас "горожане" идут на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.

Добавим, что 26 сентября в "Александрии" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.