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У Ротаня не было мыслей об отставке после разгрома от Черноморца - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист не намеревался уходить из "Александрии"

У Ротаня не было мыслей об отставке после разгрома от Черноморца - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, несмотря на опубликованную ранее информацию, не пытался подать в отставку после поражения от "Черноморца" (1:5) в 8-м туре УПЛ.

Об этом утверждает журналист Михаил Спиваковский в выпуске программы "ТаТоТаке".

"Была информация, что после матча вроде бы все помощники Руслана Петровича умоляли его не уходить в отставку, а он был готов уйти.

По моей информации, такого прям не было. Атмосфера на базе не очень веселая, но люди продолжают работать", – сказал Спиваковский.

Ротань работает в "Александрии" с декабря 2021 года. Сейчас "горожане" идут на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.

Добавим, что 26 сентября в "Александрии" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
25.09.2023 в 11:11
Его палкой не выгнать.
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2023 в 10:57
потому что у него нет совести --любит бабки а на остальное ему наплевать переживёт переморгает
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