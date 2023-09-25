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У Ротаня не было мыслей об отставке после разгрома от Черноморца - СМИ
Специалист не намеревался уходить из "Александрии"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, несмотря на опубликованную ранее информацию, не пытался подать в отставку после поражения от "Черноморца" (1:5) в 8-м туре УПЛ.
Об этом утверждает журналист Михаил Спиваковский в выпуске программы "ТаТоТаке".
"Была информация, что после матча вроде бы все помощники Руслана Петровича умоляли его не уходить в отставку, а он был готов уйти.
По моей информации, такого прям не было. Атмосфера на базе не очень веселая, но люди продолжают работать", – сказал Спиваковский.
Ротань работает в "Александрии" с декабря 2021 года. Сейчас "горожане" идут на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.
Добавим, что 26 сентября в "Александрии" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.
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