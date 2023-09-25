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Понедельник: Надо держать эту высокую планку. Уверен, Кривбассу это под силу
Полузащитник "Кривбасса" рассказал о победе над "Ворсклой"
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал выездную победу над "Ворсклой" (4:1) в 8 туре УПЛ.
- Андрей, какие впечатления от игры?
- Сегодня имеем максимально хорошие впечатления, мы победили с крупным счетом. Эмоции только лучшие, мы движемся дальше от матча к матчу. "Кривбасс" продемонстрировал, что имеет свой стиль и характер, в первую очередь. Ведь победили, уступая в счете. Сразу не удалось войти в игру, что-то на это повлияло. Что именно? Будем это разбирать на теориях и решать проблемные моменты.
- Сегодня "Кривбасс" в очередной раз продемонстрировал характер. Согласишься с этим?
- Думаю, все болельщики уже заметили, что "Кривбасс" как в этом сезоне, так и в прошлом, славится своим характером, бойцовскими качествами. Сегодня сумели переломить ход встречи, что неоднократно уже делали и на этот раз нам это тоже удалось.
- 4:1 - достаточно приятный счет над сильным соперником.
- За победу с крупным счетом нам больше трех очков не дадут. Поэтому 4:1 - ну и хорошо (улыбается). Впереди еще много хороших важных матчей, уже всеми мыслями о них.
- Заглядываете ли в турнирную таблицу?
- Сезон только начался. Конечно, приятно, когда команда находится в верхней части таблицы, но тем сложнее там закрепиться. Теперь надо держать эту высокую планку. Уверен, "Кривбассу" это под силу. Надо продолжать много работать и у нас все получится, - сказал Понедельник.
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