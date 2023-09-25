ЛНЗ собрал 253 тысяч гривен за благотворительные билеты на матче с Динамо

На матч 8 тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо", черкасский клуб реализовал благотворительных билетов на 253 000 гривен. Об этом сообщает официальный сайт черкащан.

"С начала чемпионата инициатива направлена на передачу всех средств бригаде Евгения Панченко, экс-вратаря "ЛНЗ".

Военные формируют запрос на приобретение необходимого оборудования для эффективной работы на фронте. Футбольный клуб "ЛНЗ" направит все средства на закупку для нужд наших защитников.

В ближайшее время покажем, куда пошли деньги. Слава Украине! Безграничное уважение ВСУ!", - говорится в заявлении "ЛНЗ".