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ЛНЗ собрал 253 тысяч гривен за благотворительные билеты на матче с Динамо
Средства будут направлены на нужды ВСУ
Фото: ФК Динамо Київ
На матч 8 тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо", черкасский клуб реализовал благотворительных билетов на 253 000 гривен. Об этом сообщает официальный сайт черкащан.
"С начала чемпионата инициатива направлена на передачу всех средств бригаде Евгения Панченко, экс-вратаря "ЛНЗ".
Военные формируют запрос на приобретение необходимого оборудования для эффективной работы на фронте. Футбольный клуб "ЛНЗ" направит все средства на закупку для нужд наших защитников.
В ближайшее время покажем, куда пошли деньги. Слава Украине! Безграничное уважение ВСУ!", - говорится в заявлении "ЛНЗ".
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