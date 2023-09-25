  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ собрал 253 тысяч гривен за благотворительные билеты на матче с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ собрал 253 тысяч гривен за благотворительные билеты на матче с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Средства будут направлены на нужды ВСУ

ЛНЗ собрал 253 тысяч гривен за благотворительные билеты на матче с Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На матч 8 тура УПЛ "ЛНЗ" - "Динамо", черкасский клуб реализовал благотворительных билетов на 253 000 гривен. Об этом сообщает официальный сайт черкащан.

"С начала чемпионата инициатива направлена на передачу всех средств бригаде Евгения Панченко, экс-вратаря "ЛНЗ".

Военные формируют запрос на приобретение необходимого оборудования для эффективной работы на фронте. Футбольный клуб "ЛНЗ" направит все средства на закупку для нужд наших защитников.

В ближайшее время покажем, куда пошли деньги. Слава Украине! Безграничное уважение ВСУ!", - говорится в заявлении "ЛНЗ".

Читайте такжеБез приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4
По теме
yellow-arrow
Суперматч для Кожушко, мастерство Ярмоленко, рисковость Слюбыка. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
yellow-arrow
Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fc-lnz.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде