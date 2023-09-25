Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября

Последние шесть дней сентября и первый день октября пройдут под знаком кубковой борьбы. Кубковые матчи будут, в частности, в Украине и Англии. Здесь много интересного. Но в некоторых топ чемпионатах продолжится борьба за очки в турнирной таблице. Само собой, национальные лиги никуда не исчезают – на выходных они продолжатся во всех странах. Формируем график самых интересных для просмотра матчей недели – с 25-го сентября по первое октября.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, 25-е сентября

В первый день недели предлагаем вам экзотику – по одному матчу из чемпионатов Португалии, Турции и Кипра. На последний советуем обратить особое внимание, ведь за "Омонию" может сыграть наш Роман Безус. Ну а почему бы нет?

"Омония" – "Арис". 18:00. Первый дивизион Кипра

"Хатайяспор" – "Трабзонспор". 20:00. Суперлига Турции

"Спортинг" – "Риу Аве". 22:15. Примейра. MEGOGO

Вторник, 26-е сентября

А вот здесь уже поинтереснее. В этот день состоятся два матча 1/8-й финала Кубка Украины. Также Кубок Лиги будет в Англии. Там интересный матч с участием "Манчестер Юнайтед". После 7:0 в чемпионате в Кубке разомнется "Бавария". А вот в Италии, Испании и Франции пройдут матчи чемпионата.

"Рух" – "Александрия". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Верес" – "Шахтер". 17:00. Кубок Украины. YouTube

"Севилья" – "Альмерия". 20:00. Примера. MEGOGO

"Ювентус" – "Лечче". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Пройссен Мюнстер" – "Бавария". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO

"Лилль" – "Реймс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

МЮ – "Кристалл Пеллас". 22:00. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ

"Мальорка" – "Барселона". 22:30. Примера. MEGOGO

Среда, 27-е сентября

Насыщенный день в Кубке Украины. Здесь пройдут сразу пять матчей. В Испании будет очень интересный матч с участием украинизированной "Жироны" против "Вильярреала". А дождемся ли дебюта Яремчука за "Валенсию"? Матч против "Реал Сосьедад". "Эмполи" Виктора Коваленко поспорит с "Салернитаной" в Серии А. Соперниках – вполне по зубам. "Эвертон", "Брентфорд", "Арсенал" и "Челси" сыграют в Кубке английской лиги, там же – супер-противостояние между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".

"Виктория" – "Минай". 14:00. Кубок Украины. YouTube

"Полесье" – "Днепр-1". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Оболонь" – "Динамо". 17:00. Кубок Украины. YouTube

"Черноморец" – "Кривбасс". 17:00. Кубок Украины. YouTube

"Металлист 1925" – "Ворскла". 18:30. Кубок Украины. YouTube

"Эмполи" – "Солернитана". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Вильярреал" – "Жирона". 20:00. Примера. MEGOGO

"Астон Вилла" – "Эвертон". 21:30. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ

"Брентфорд" – "Арсенал". 21:45. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ

"Челси" – "Брайтон". 21:45. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити". 22:00. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ

"Валенсия" – "Реал Сосьедад". 22:30. Примера. MEGOGO

Четверг, 28-е сентября

"Дженоа" сыграет против "Ромы" – и здесь стоит ожидать выхода на поле Руслана Малиновского. Он любит противостояние против таких именитых соперников. В Испании недавний победитель Мадридского дерби "Атлетико" проэкзаменует "Осасуну".

"Фрозионе" – "Фиорентина". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Гранада" – "Бетис". 20:00. Примера. MEGOGO

"Сельта" – "Алавес". 20:00. Примера. MEGOGO

"Дженоа" – "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Осасуна" – "Атлетико". 22:30. Примера. MEGOGO

Пятница, 29-е сентября

В Испании будет суперматч – "Барселона" сыграет против "Севильи". Во Франции "Страсбур" Эдуарда Соболя примет участника Лиги чемпионов. Также будет один любопытный матч Первой лиги Украины. Не забываем о чемпионате Португалии, где теперь выступает наш Анатолий Трубин. Тем более – у него очень принципиальное противостояние с "Порту". Матч лидеров турнирной таблицы.

"Подолье" – "Прикарпатье". 18:00. Первая лига. YouTube

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д. 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Барселона" – "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO

"Страсбург" – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Бенфика" – "Порту". 22:15. Примейра. MEGOGO

Суббота, 30-е сентября

Последний день месяца и предпоследний день недели подарит три матча в УПЛ. Также – ряд игр в чемпионате Англии. В Германии увидим принципиальное противостояние между "Баварией" и "Лейпцигом", в Италии - между "Миланом" и "Лацио". В Примере "Жирона" наших Довбика и Цыганкова будет пытаться удивить "Реал".

"Верес" – ЛНЗ. 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Шахтер" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Борнмут" – "Арсенал". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Эвертон" – "Лутон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

МЮ – "Кристалл Пеллас". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Черноморец" – "Заря". 19:00. ОТТ-платформы

"Милан" – "Лацио". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Жирона" – "Реал". 19:30. Примера. MEGOGO

"Лейпциг" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

Воскресенье, первое октября

Это уже начало нового месяца. Здесь, как всегда в воскресенье, не обойдется без матчей УПЛ. В Испании снова следим за "Валенсией" Романа Яремчука, в Италии – за "Эмполи" Виктора Коваленко и "Дженоа" Руслана Малиновского. Интересно должно быть в противостоянии между "Ювентусом" и "Аталантой".