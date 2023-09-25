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Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
График всех топ-матчей недели
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние шесть дней сентября и первый день октября пройдут под знаком кубковой борьбы. Кубковые матчи будут, в частности, в Украине и Англии. Здесь много интересного. Но в некоторых топ чемпионатах продолжится борьба за очки в турнирной таблице. Само собой, национальные лиги никуда не исчезают – на выходных они продолжатся во всех странах. Формируем график самых интересных для просмотра матчей недели – с 25-го сентября по первое октября.
Понедельник, 25-е сентября
В первый день недели предлагаем вам экзотику – по одному матчу из чемпионатов Португалии, Турции и Кипра. На последний советуем обратить особое внимание, ведь за "Омонию" может сыграть наш Роман Безус. Ну а почему бы нет?
- "Омония" – "Арис". 18:00. Первый дивизион Кипра
- "Хатайяспор" – "Трабзонспор". 20:00. Суперлига Турции
- "Спортинг" – "Риу Аве". 22:15. Примейра. MEGOGO
Вторник, 26-е сентября
А вот здесь уже поинтереснее. В этот день состоятся два матча 1/8-й финала Кубка Украины. Также Кубок Лиги будет в Англии. Там интересный матч с участием "Манчестер Юнайтед". После 7:0 в чемпионате в Кубке разомнется "Бавария". А вот в Италии, Испании и Франции пройдут матчи чемпионата.
- "Рух" – "Александрия". 15:00. Кубок Украины. YouTube
- "Верес" – "Шахтер". 17:00. Кубок Украины. YouTube
- "Севилья" – "Альмерия". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Ювентус" – "Лечче". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Пройссен Мюнстер" – "Бавария". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO
- "Лилль" – "Реймс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- МЮ – "Кристалл Пеллас". 22:00. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ
- "Мальорка" – "Барселона". 22:30. Примера. MEGOGO
Среда, 27-е сентября
Насыщенный день в Кубке Украины. Здесь пройдут сразу пять матчей. В Испании будет очень интересный матч с участием украинизированной "Жироны" против "Вильярреала". А дождемся ли дебюта Яремчука за "Валенсию"? Матч против "Реал Сосьедад". "Эмполи" Виктора Коваленко поспорит с "Салернитаной" в Серии А. Соперниках – вполне по зубам. "Эвертон", "Брентфорд", "Арсенал" и "Челси" сыграют в Кубке английской лиги, там же – супер-противостояние между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".
- "Виктория" – "Минай". 14:00. Кубок Украины. YouTube
- "Полесье" – "Днепр-1". 15:00. Кубок Украины. YouTube
- "Оболонь" – "Динамо". 17:00. Кубок Украины. YouTube
- "Черноморец" – "Кривбасс". 17:00. Кубок Украины. YouTube
- "Металлист 1925" – "Ворскла". 18:30. Кубок Украины. YouTube
- "Эмполи" – "Солернитана". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Вильярреал" – "Жирона". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Астон Вилла" – "Эвертон". 21:30. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ
- "Брентфорд" – "Арсенал". 21:45. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ
- "Челси" – "Брайтон". 21:45. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ
- "Ньюкасл" – "Манчестер Сити". 22:00. Кубок Английской лиги. Setanta Sports ОТТ
- "Валенсия" – "Реал Сосьедад". 22:30. Примера. MEGOGO
Четверг, 28-е сентября
"Дженоа" сыграет против "Ромы" – и здесь стоит ожидать выхода на поле Руслана Малиновского. Он любит противостояние против таких именитых соперников. В Испании недавний победитель Мадридского дерби "Атлетико" проэкзаменует "Осасуну".
- "Фрозионе" – "Фиорентина". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Гранада" – "Бетис". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Сельта" – "Алавес". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Дженоа" – "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Осасуна" – "Атлетико". 22:30. Примера. MEGOGO
Пятница, 29-е сентября
В Испании будет суперматч – "Барселона" сыграет против "Севильи". Во Франции "Страсбур" Эдуарда Соболя примет участника Лиги чемпионов. Также будет один любопытный матч Первой лиги Украины. Не забываем о чемпионате Португалии, где теперь выступает наш Анатолий Трубин. Тем более – у него очень принципиальное противостояние с "Порту". Матч лидеров турнирной таблицы.
- "Подолье" – "Прикарпатье". 18:00. Первая лига. YouTube
- "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д. 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Барселона" – "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Страсбург" – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Бенфика" – "Порту". 22:15. Примейра. MEGOGO
Суббота, 30-е сентября
Последний день месяца и предпоследний день недели подарит три матча в УПЛ. Также – ряд игр в чемпионате Англии. В Германии увидим принципиальное противостояние между "Баварией" и "Лейпцигом", в Италии - между "Миланом" и "Лацио". В Примере "Жирона" наших Довбика и Цыганкова будет пытаться удивить "Реал".
- "Верес" – ЛНЗ. 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Шахтер" – "Ворскла". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Борнмут" – "Арсенал". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Лутон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- МЮ – "Кристалл Пеллас". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Черноморец" – "Заря". 19:00. ОТТ-платформы
- "Милан" – "Лацио". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" – "Реал". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
Воскресенье, первое октября
Это уже начало нового месяца. Здесь, как всегда в воскресенье, не обойдется без матчей УПЛ. В Испании снова следим за "Валенсией" Романа Яремчука, в Италии – за "Эмполи" Виктора Коваленко и "Дженоа" Руслана Малиновского. Интересно должно быть в противостоянии между "Ювентусом" и "Аталантой".
- "Минай" – "Оболонь". 13:00. УПЛ. Общественное, YouTube
- "Болонья" – "Эмполи". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Кривбасс" – "Рух". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Удинезе" – "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Колос" – "Полесье". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Динамо" – "Александрия". 19:00. УПЛ. 2+2
- "Ювентус" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Бетис" – "Валенсия". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Атлетико" – "Кадис". 22:00. Примера. MEGOGO
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