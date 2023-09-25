Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату

Сотрудникам "Александрии" четыре месяца не выплачивают зарплату, сообщает ТаТоТаке.

"Работники клуба 4 месяца не получают зарплату. И это не большие зарплаты. Состоянием неделю назад так было", - сказал Гиленко.

"Я слышал, что в октябре должны как-то исправить эту ситуацию", - добавил Михаил Спиваковский.

В данный момент "Александрия" идет на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.

26 сентября у "горожан" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.