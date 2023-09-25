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СМИ: Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату
Ситуацию в клубе должны исправить
fcolexandriya
Сотрудникам "Александрии" четыре месяца не выплачивают зарплату, сообщает ТаТоТаке.
"Работники клуба 4 месяца не получают зарплату. И это не большие зарплаты. Состоянием неделю назад так было", - сказал Гиленко.
"Я слышал, что в октябре должны как-то исправить эту ситуацию", - добавил Михаил Спиваковский.
В данный момент "Александрия" идет на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.
26 сентября у "горожан" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.
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