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СМИ: Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату

Премьер-лига
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Ситуацию в клубе должны исправить

СМИ: Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату

fcolexandriya

Новина українською

Сотрудникам "Александрии" четыре месяца не выплачивают зарплату, сообщает ТаТоТаке.

"Работники клуба 4 месяца не получают зарплату. И это не большие зарплаты. Состоянием неделю назад так было", - сказал Гиленко.

"Я слышал, что в октябре должны как-то исправить эту ситуацию", - добавил Михаил Спиваковский.

В данный момент "Александрия" идет на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.

26 сентября у "горожан" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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