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У Кривцова серьезные проблемы со здоровьем: известна причина замены украинца в матче с Орландо

Премьер-лига
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Украинец был заменен в перерыве игры

У Кривцова серьезные проблемы со здоровьем: известна причина замены украинца в матче с Орландо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Интер Майами" и сборной Украины Сергей Кривцов не доиграл матч против "Орландо Сити" из-за травмы. Об этом сообщает американский журналист Франко Панисо.

Согласно его данным, у 32-летнего футболиста подозрение на сотрясение головного мозга.

В одном из эпизодов Кривцов столкнулся с соперником в штрафной площадке, из-за этого в перерыве вместо него вышел Камал Миллер.

Напомним, "Интер" и "Орландо" сыграли вничью (1:1), оба гола были забиты во втором тайме.

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В статье: Сергей Кривцов Орландо Сити (США) Интер Майами
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