Легионер Днепра-1: Надеюсь, я доказал, что могу быть полезен команде

Правый защитник "Днепра-1" Эмилиано Пурита рассказал о победе над "Зарей" (1:0) в матче 8-го тура УПЛ.

- Я очень счастлив, прежде всего, за команду, потому что нам очень нужна была эта победа. Мы не стартовали в сезоне так, как того хотели, но у нас замечательные игроки, которые могут преодолеть все сложности. Что касается лично меня, то чувствую себя, как счастливый мальчик: я очень долго ждал этой игры. Мы победили, я чувствовал себя комфортно на поле и смог продемонстрировать, что могу помогать команде.

- Когда ты узнал, что будешь играть? Был разговор с тренером?

- В течение недели я много раз задумывался над тем, что могу сыграть. А перед матчем тренер позвал меня в свой номер и сказал, что я буду играть правого защитника. Разговор не был длительным. Моей задачей было, прежде всего, внимательно действовать в защите, а уже потом ходить в атаку. Надеюсь, я оправдал доверие.

- Чувствовал себя комфортно на родной позиции?

- Да, на этой позиции я играл много раз, но должен был доказать, что могу это делать. Думаю, это удалось, и для меня это невероятные ощущения - осознавать, что могу быть полезным команде.

- Ты не смог завершить матч. Из-за нехватки игровой практики банально не хватило сил?

- Именно так. Долгое время я не играл полный матч. К тому же, у "Зари" быстрые игроки, против которых нельзя играть, если не готов на сто процентов. Я должен был думать не о собственных амбициях, а о команде и результате. Нужны были свежие игроки, поэтому думаю, моя замена в то время была лучшим решением.

- В психологическом плане значение победы над "Зарей" трудно переоценить...

- Согласен, безусловно. До следующей паузы ФИФА мы должны провести три игры, в каждой из которых нужно достигать максимума. Очень важным будет следующий матч в Кубке Украины - проход дальше будет решаться только в одной встрече. Считаю, такой клуб, как "Днепр-1", должен бороться на всех фронтах. Будем стремиться к победам. Последние два месяца были очень тяжелыми, многое изменилось. Мы играли в Ужгороде, в Кошице, сейчас переехали в Днепр. Мы дома: в своем городе, на нашей базе, на нашем стадионе - и можем идти к следующим целям.

- Как ты чувствуешь себя в Днепре?

- До этой недели очень тяжело. Для меня это не обычная ситуация, и, признаюсь, что было трудно принять решение. Переехал один, а жена осталась в Ужгороде. Я много размышлял, не стоит ли вернуться в Аргентину, потому что не играл, не помогал команде. Было ощущение, что я просто нахожусь в команде и ничего не делаю. Но в конце концов, я решил остаться и, как сказал ранее, надеюсь, что сегодня доказал, что могу приносить пользу команде. Было трудно, но я получил большое положительное ощущение, что могу продолжать играть здесь и помогать команде подниматься туда, где она заслуживает быть, — сказал Пурита.