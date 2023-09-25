Власть шести, или Воскресенье – день тяжелый. Акценты зрителя на играх 8-го тура УПЛ

Бодро стартовавший в пятницу и достигший кульминации в самый насыщенный день – субботу тур на воскресный финиш накатывал с навалившейся на него натугой. На мой взгляд, именно в этом туре определилась лидирующая группа команд, которые пока задают тон в сезоне. Результаты же на редкость контрастировали друг с другом.

Рух – Шахтер 1:1

Ворскла – Кривбасс 1:4

Александрия – Черноморец 1:5

Полесье – Минай 2:1

ЛНЗ – Динамо 2:4

Металлист 1925 – Колос 0:0

Заря – Днепр-1 0:1

Оболонь – Верес 0:0

Зрелищность. Три четверти матчей смотрелись на ура. Самой смотрибельной назвал бы игру в Черкассах. Под стать ей по общему количеству угроз воротам был поединок в Житомире. В тройку лучших включил бы встречу в Александрии. Впрочем, достаточно хороши были и оставшиеся три, не исключая нулевую ничью в Киеве.

А в воскресенье футбол решил взять выходной. Три из пяти голевых моментов у "Зари" и "Днепра-1" случились в какую-то четверть часа в середине матча. Четыре из пяти у "Металлиста 1925" и "Колоса" - в те же пятнадцать минут, но и вовсе в концовке. За 80 минут до этого команды на двоих порадовали зрителя лишь промахом со штрафного.

Интрига. На сей раз, сразу в трех играх результат явственно маячил еще до перерыва.

Круче всех взялся за дело "Черноморец". Первый же гол Ермакова на 11-й минуте положил начало форменному избиению "Александрии": крупным счет стал уже в полчаса. "Ворсклу" упаковали на 36-й минуте, когда Кожушко удвоил счет в пользу "Кривбасса". И думаю, что "Заря" могла сушить весла еще после 40-й – когда Антюх упустил единственный реальный шанс спастись от поражения с "Днепром-1".

Большинство поединков все же интриговало по-взрослому. Третий гол "Динамо", забитый Буяльским с пенальти на 77-й минуте, фактически упокоил ЛНЗ. Слюбик вырвал ничью для "Руха" во встрече с "Шахтером" на 88-й. На 90-й Мединский не использовал последнюю возможность добыть победу для "Оболони" с "Вересом".

На четвертой компенсированной Вишневский еще мог увести "Минай" от поражения в матче с "Полесьем", да не сложилось. И, наконец, промах Мякушко, стоивший победы "Колосу" в игре с "Металлистом 1925" имел место еще минутой позже.

Логика. Самым закономерным счетом стала минимальная победа "Днепра-1" над "Зарей" - ровно на нее и "наиграли". "Динамо" было сильнее ЛНЗ как раз на два забитых мяча.

А вот нелогично, с точки зрения соотношения моментов, завершилась аж половина игр тура. Однозначно были достойны трех очков "Рух", "Оболонь" и "Колос", но удовольствовались в итоге лишь ничьими. И кричаще несправедливо, в этом смысле, поражение "Миная", который вполне мог бы даже и выиграть у "Полесья".

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Судейство. На этот раз ВАР всерьез вмешивался в игру лишь в двух случаях из семи (в Полтаве его не было).

В Житомире все было кошерно. И не назначенный пенальти в ворота "Миная" за руку Мельника в середине первого тайма, и отмененный сразу после этого из-за офсайда гол Макуана, и таки-назначенный в эти же ворота 11-метровый "в раздевалку", столь эффектно пущенный по ветру Грицуком.

Несколько иначе обстояло дело во Львове.

Удаление Ракицкого в составе "Шахтера" на 21-й минуте, при счете 0:1, вызвало массу эмоций и, как по мне, минимум адекватных оценок. Обратившись к нашему консультанту Юстасу, услышал следующее: "Классика новых правил. По барабану, что сыграно в мяч, потом была опасная игра с риском нанесения травмы – красная карточка".

Я: "Абсолютно уверен, что был риск травмы?" - Юстас: "200 процентов". И сутки спустя: "Сегодня в игре "Челси" -"Астон Вилла" - один в один эпизод с Ракицким. ВАР и удаление".

Не засчитанный сразу же после этого гол Пастуха в ворота "Шахтера" породил еще более мощную волну народного гнева. Тут все интереснее. Ибо стоп-кадр с офсайдными линиями, который нам показали в трансляции, не дает четкого представления о "вне игры" - скорее даже наоборот.

Юстас: "Нет повтора в линию". – Я: "Но решение принималось на основании именно этих линий?" - Юстас: "Все под углом, поэтому с уверенностью ничего нельзя сказать". – Я: "Итак, мы ничего не можем утверждать, но гол таки-отменяем?" - Юстас: "Чтобы ответить на твои вопросы, надо влезть в головы судьям ВАР. Мне добавить нечего".

Как зритель же, я увидел лишь линии, которые наглядно демонстрируют отсутствие офсайда. И если руководствовались именно ими, тогда это решение следует признать ошибочным. И можно говорить о результативной ошибке, от которой пострадал "Рух". Рефери: Романов. Видеоассистент: Козык.

Удручает то, что мы умудряемся партачить даже в такой, казалось бы, автоматически безотказной сфере ВАР, как определение офсайда. И во Львове был еще не самый вопиющий случай. Напомню, что во 2-м туре, при 0:0, был отменен гол "Оболони" в ворота "Динамо". И тогда я писал: "нам так и не показали никакой "наскальной живописи", а без нее никакого офсайда-то и не видно". Это, как его, волюнтаризм?

Везение. Самым фартовым в туре признаем "Колос". При всем его игровом преимуществе, он мог проиграть, пропустив гол в единственном моменте у соперника, однако Безуглый на 81-й минуте пробил в стойку ворот Мозиля.

Перекладина после штрафного удара Черненко в середине первого тайма фактически уберегла от поражения "Верес" в Киеве.

И та же верхняя штанга еще на 14-й минуте спасла от гола "Шахтер" во Львове. Повел бы "Рух" в счете – иди знай, чем бы дело закончилось. А так тут же еще и промахнется Слюбик, после чего Судаков выведет вперед гостей…

Личности. Самой заметной фигурой тура, по моему мнению, стал "динамовец" Буяльский – четыре участия в ключевых эпизодах игры, включая два гола. Вторым отметил бы Мединского из "Оболони", засветившегося столько же раз. Третьим – Кожушко из "Кривбасса", имевшего отношение к трем забитым мячам.

Дальше идут одесситы Дада и Брагару. С точки зрения эффективности, заслуживают упоминания также Илич ("Кривбасс"), Бражко ("Динамо") и Бойчук ("Черноморец"). Запомнились еще Судаков ("Шахтер"), Дибанго ("Кривбасс"), Путря ("Черноморец") и Твердохлиб ("Минай").

Из вратарей в этом туре по-настоящему не впечатлил никто.

Выйдя на замену, ярче всех проявил себя Мякушко ("Колос).

Симпатии. Самой атакующей командой тура я увидел "Динамо". Далее, и это стало настоящим откровением, назову "Минай". В тройке непременно будет "Черноморец". Затем "Оболонь", после нее "Рух" и "Кривбасс". Не подкачали также "Полесье" и ЛНЗ.

Скучнее всех, как по мне, смотрелся "Металлист 1925". Почти так же выглядела и "Заря". В тройку явных разочарований войдет "Ворскла". Это были те, кто не сподобился хотя бы на три голевых момента в матче.

Таблица. Пробуксовка лидера позволила приблизиться к нему вплотную целой группе преследования, синхронно отпраздновавшей свои победы. Именно после этого тура я бы сказал, что на сегодня у нас сформировалась ведущая шестерка команд чемпионата. Все они выглядят интереснее и солиднее прочих.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 8 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 9 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0 11 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0 13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 14 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 15 Заря 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

Не выдержать дистанции может "Черноморец", поражающий воображение главным образом за счет искусного коуча, но по-прежнему не имеющий запаса прочности. И как-то ощутимо тяжеловат ход "Полесья", которое может подвести нехватка клубного опыта. В перспективе их мог бы заменить в элитной группе "Днепр-1". Других пока не вижу.

"Ворскла" и "Александрия", по разным причинам, "идут на смычку с деревней". Пожалуй, в этом сезоне им придется забыть о своих амбициях. Как минимум, в первом круге.

А круг ведущих борьбу за существование в УПЛ тоже более-менее обрисован. Вопрос в том, пробьет ли дно сверху команда Ротаня, и как долго будет выкарабкиваться из их теплой компании "Заря", которая напоролась на то, за что боролась – группу еврокубка. А играть на два фронта в нынешних условиях для наших клубов – непосильный труд.

Хоронить в "вышке" по-прежнему некого – все аутсайдеры смотрят весело и смотрятся браво.

Анонсы. Топ-матч 9-го тура: "Кривбасс" - "Рух". Чрезвычайно любопытен поединок двух самых серьезных команд лиги на сегодня, не считая извечных фаворитов.

Во встрече "Днепра-1" с "Металлистом 1925" интересует, как себя проявят подопечные Максимова в противостоянии со столь вязкой субстанцией, как оборона харьковчан. Результативностью не блещут оба. Но в смысле погони за лидерами более привлекательно выглядят днепряне.

"Верес" - ЛНЗ и "Минай" - "Оболонь" - "лобовухи" борцов за крышку люка. При условии, что не собьются на борьбу без игры, может быть вполне увлекательно.

Однако еще до этого сойдутся участники 1/8 финала Кубка Украины – первого раунда основной сетки турнира. Здесь в центре внимания будет схватка "Черноморца" с "Кривбассом". Из прочих выделю пару: "Полесье" - "Днепр-1". Хотя, каждый из дуэтов, представляющих УПЛ, интересен по-своему.

Поглядим лишь, насколько ответственно подойдут команды к этому состязанию…