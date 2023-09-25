Матч Заря - Шахтер перенесен по просьбе Реброва

Поединок между "Зарей" и "Шахтером" не состоится в календарных рамках 10-го тура (6-8 октября).

Как сообщает ТаТоТаке, матч перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который обсудил этот вопрос лично с представителями обоих клубов.

Также перенесена встреча 6-го тура "Зари" и "Динамо". По информации источника, оба эти поединки состоятся уже весной из-за очень плотного осенне-декабрьского графика луганчан.

Заметим, что в октябре главная команда страны проведет два поединка в квалификации на Евро-2024. Сине-желтые сыграют 14 октября формально домашний матч против Северной Македонии и 17-го числа будут противостоять на выезде Мальте.

Сейчас украинцы занимают 3-е место в своей отборочной группе, набрав 7 очков.