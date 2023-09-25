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Федецкий: Если бы в то время, когда играл я, был ВАР, тогда чуть ли не любой мой фол тянул бы на красную
Артем Федецкий высказал мнение о нынешней игре Шахтера
Бывший защитник "
– В целом смена тренера в "Шахтере" стала для меня шоком. Йовичевич общается на украинском, это дало команде правильный импульс в нужное время. Плюс, я общался со многими футболистами, они все говорили о классной атмосфере в раздевалке, были в восторге от тренировок и прекрасно воспринимали все то, что тренер хотел донести до подопечных. Так что эта неожиданная смена тренера точно повлияла на психологическое состояние игроков и микроклимат в команде. Все эти неубедительные результаты, как по мне, от этого.
– Что изменилось прежде всего?
– Игроки теперь чувствуют себя как-то скованно на поле. Им не удается раскрыть свои лучшие качества, как это было с Йовичевичем. Общей уверенности действительно не хватает команде.
– Какую самую большую проблему видите?
– Предполагаю, что ван Леувен не до конца может донести свою специфику работы, отдачи на поле и тактических моментов. Поэтому между тренером и игроками присутствует определенное недопонимание.
– У "Шахтера" на старте сезона 5 красных карточек в 8 матчах. Как это можно объяснить?
– Считаю, что в матче с "Рухом" Ракицкий не наиграл на красную карточку, ведь не действовал чрезмерно грубо. Футбол контактный вид спорта, такие стыки это нормально. Бондаренко успел дважды получить красную, но я считаю, что он не грубый игрок, который намеренно действовал таким образом. Это совпадение, не более. Не верю, что хоть какой-то тренер давал бы установку игрокам действовать жестоко и сознательно идти на грубые фолы. VAR тоже не должен разрушать футбол и умышленно искать к чему придраться. Если бы в то время, когда играл я, был VAR, пожалуй, тогда чуть ли не любой мой фол тянул бы на красную.
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