Некоторые клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21

Клубы УПЛ активно рассматривает возможность возвращения чемпионата среди команд U-21.

Как сообщает ТаТоТаке, многие клубы не устраивает вариант только с чемпионатом U-19.

По мнению этих клубов далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.

Напомним, что чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19. При этом, некоторые клубы создали свои вторые команды, который играют в нижних по рангу лигах.