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Некоторые клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21
История с чемпионатом команд U-21 время от времени возвращается в информационное поле
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Клубы
Как сообщает ТаТоТаке, многие клубы не устраивает вариант только с чемпионатом U-19.
По мнению этих клубов далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.
Напомним, что чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19. При этом, некоторые клубы создали свои вторые команды, который играют в нижних по рангу лигах.
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