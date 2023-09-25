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Некоторые клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21

Премьер-лига
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История с чемпионатом команд U-21 время от времени возвращается в информационное поле

Некоторые клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Клубы УПЛ активно рассматривает возможность возвращения чемпионата среди команд U-21.

Как сообщает ТаТоТаке, многие клубы не устраивает вариант только с чемпионатом U-19.

По мнению этих клубов далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.

Напомним, что чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19. При этом, некоторые клубы создали свои вторые команды, который играют в нижних по рангу лигах.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТаТоТаке

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