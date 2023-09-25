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Алиев - о нынешнем поколении Динамо: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Александр не скрывает своего прошлого

Алиев - о нынешнем поколении Динамо: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев сравнил нынешних игроков киевской команды со своими временами.

"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют. Да они и пить не умеют".

Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контр-страйки, контр-что-то там. Уровень молодежи сейчас такой", - сказал Алиев.

Напомним, что смуммарно за первую команду "Динамо" Алиев провел 132 матча, в которых забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
Ксения Больбот

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Комментарии (7)
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avatar
walcom (Киев)
25.09.2023 в 20:51
зараз і футбол зруйнований війною не путай бараньї яйця з північним сяйвом
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.09.2023 в 20:54
Мова про українців, що грають зараз. Війна тут ні до чого
Ответить
+2
0
хмельничанин (Хмельницкий)
25.09.2023 в 20:34
Мастер-класс от Алиева. Тренироваться сегодня не будем-пойдём бухать.
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
25.09.2023 в 20:30
а что Алиев их себя представлял? один гол Порту? сейчас наши заграницей, профи, АПЛ, Ла-лига.
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+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.09.2023 в 20:42
Чиї це ваші за кордоном? Динамівці? Циганков, що тупо втік? Миколенко та Забарний, котрих сурки відпустили, бо зрозуміли, що хлопці контракти не подовжать і вони залишаться без бабла? ХТО ВАШІ ще?
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+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.09.2023 в 20:44
Міля та Аля на півфіналу Кубка УЄФА дійшли. Де поступились Шахтарю, нажаль. Якби було навпаки, то Динамо тоді КУЄФА взялоб.
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+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.09.2023 в 20:14
Нажаль, так і є.
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+1
0

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