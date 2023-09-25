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Алиев - о нынешнем поколении Динамо: Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют
Александр не скрывает своего прошлого
Бывший игрок "
"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют. Да они и пить не умеют".
Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контр-страйки, контр-что-то там. Уровень молодежи сейчас такой", - сказал Алиев.
Напомним, что смуммарно за первую команду "Динамо" Алиев провел 132 матча, в которых забил 30 голов и отдал 27 ассистов.
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