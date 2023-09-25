Президент Кривбасса выдвинул идею ввести для судей детектор лжи, - источник

Президент " Кривбасса " Константин Караманиц на встрече владельцев клубов УПЛ выдвинул идею ввести детектор лжи для судей. Об этом сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Они (владельцы клубов, - прим.) хотят слепую жеребьевку для судей, прозрачные отчеты за каждое решение.

Детектор лжи – это идея господина Караманица. Он говорит, что это работает в его бизнесе.

Интересно, как на такую идею отреагирует УЕФА", – сказал Спиваковский.