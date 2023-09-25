  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Кривбасса выдвинул идею ввести для судей детектор лжи, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Кривбасса выдвинул идею ввести для судей детектор лжи, - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также президенты клубов УПЛ хотят ввести слепую жеребьевку для судей

Президент Кривбасса выдвинул идею ввести для судей детектор лжи, - источник

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц на встрече владельцев клубов УПЛ выдвинул идею ввести детектор лжи для судей. Об этом сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Они (владельцы клубов, - прим.) хотят слепую жеребьевку для судей, прозрачные отчеты за каждое решение.

Детектор лжи – это идея господина Караманица. Он говорит, что это работает в его бизнесе.

Интересно, как на такую идею отреагирует УЕФА", – сказал Спиваковский.

По теме
yellow-arrow
Защитник Металлиста 1925: Колос – такая команда, которая и сама не играет, и другим не дает
yellow-arrow
"После столкновения он даже не мог разговаривать" , - капитан Колоса рассказал о травме Цурикова
yellow-arrow
Голкипер Вереса вернулся к тренировкам после полугодичной паузы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде