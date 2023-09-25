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Президент Кривбасса выдвинул идею ввести для судей детектор лжи, - источник
Также президенты клубов УПЛ хотят ввести слепую жеребьевку для судей
Фото: ФК Кривбасс
Президент "
"Они (владельцы клубов, - прим.) хотят слепую жеребьевку для судей, прозрачные отчеты за каждое решение.
Детектор лжи – это идея господина Караманица. Он говорит, что это работает в его бизнесе.
Интересно, как на такую идею отреагирует УЕФА", – сказал Спиваковский.
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Источник:ТаТоТаке
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