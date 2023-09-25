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Голкипер Вереса вернулся к тренировкам после полугодичной паузы
Вадим Ющишин восстановился после серьезной травмы
nkveres.com
Голкипер "
Кипер получил разрыв крестообразной связки еще в прошлом сезоне - в начале мая.
Напомним, что 23-летний кипер дебютировал за первую команду ровенчан в прошлом сезоне - сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял "на ноль".
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Источник:НК Верес
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