Голкипер Вереса вернулся к тренировкам после полугодичной паузы

Голкипер " Вереса " Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после долгого перерыва.

Кипер получил разрыв крестообразной связки еще в прошлом сезоне - в начале мая.

Напомним, что 23-летний кипер дебютировал за первую команду ровенчан в прошлом сезоне - сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял "на ноль".