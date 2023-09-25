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Голкипер Вереса вернулся к тренировкам после полугодичной паузы

Премьер-лига
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Вадим Ющишин восстановился после серьезной травмы

Голкипер Вереса вернулся к тренировкам после полугодичной паузы

nkveres.com

Новина українською

Голкипер "Вереса" Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после долгого перерыва.

Кипер получил разрыв крестообразной связки еще в прошлом сезоне - в начале мая.

Напомним, что 23-летний кипер дебютировал за первую команду ровенчан в прошлом сезоне - сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял "на ноль".

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В статье: Верес (Ровно) Вадим Ющишин
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Источник:
НК Верес

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