Вопрос об отставке Ротаня даже не поднимался - Журналист

Информацию о том, что главный тренер "Александрии" Руслан Ротань не пытался подать в отставку подтвердил и журналист Владимир Зверов.

"Как только появилась информация, что Ротань собирался подать в отставку, но тренерский штаб его отказал. Я стал проверять. Насколько у меня данные, таких разговоров вообще не было. Вопрос об отставке после матча даже не поднимался. Это мне подтвердили источники из "Александрии".

С другой стороны следующие два матча "Александрии" — против "Руха" в Кубке Украины, и против "Динамо" в чемпионате — могут стать для Ротаня ключевыми", — сказал Зверов.