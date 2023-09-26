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Вопрос об отставке Ротаня даже не поднимался - Журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Таких разговоров вообще не было

Вопрос об отставке Ротаня даже не поднимался - Журналист

ФК "Минай" / Автор невідомий

Новина українською

Информацию о том, что главный тренер "Александрии" Руслан Ротань не пытался подать в отставку подтвердил и журналист Владимир Зверов.

"Как только появилась информация, что Ротань собирался подать в отставку, но тренерский штаб его отказал. Я стал проверять. Насколько у меня данные, таких разговоров вообще не было. Вопрос об отставке после матча даже не поднимался. Это мне подтвердили источники из "Александрии".

С другой стороны следующие два матча "Александрии" — против "Руха" в Кубке Украины, и против "Динамо" в чемпионате — могут стать для Ротаня ключевыми", — сказал Зверов.

После 8-ти туров "Александрия" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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