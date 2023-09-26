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Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Верес - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Эти команды уже играли между собой в УПЛ. "Вересу" тогда удалось совершить сенсацию, зацепившись за ничью 1:1. Будет ли ничья на этот раз? На этот раз мировой быть не может априори. Должен определиться один победитель.
Матч 1/8-й финала Кубка Украины состоится во вторник, 26-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube – по подписке.
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Кубок Украины. 1/8 финала
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)
"Верес" 17:00 "Шахтер"
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