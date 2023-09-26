Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Эти команды уже играли между собой в УПЛ. "Вересу" тогда удалось совершить сенсацию, зацепившись за ничью 1:1. Будет ли ничья на этот раз? На этот раз мировой быть не может априори. Должен определиться один победитель.

Матч 1/8-й финала Кубка Украины состоится во вторник, 26-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube – по подписке.

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Кубок Украины. 1/8 финала

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)

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