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Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Эти команды уже играли между собой в УПЛ. "Вересу" тогда удалось совершить сенсацию, зацепившись за ничью 1:1. Будет ли ничья на этот раз? На этот раз мировой быть не может априори. Должен определиться один победитель.

Матч 1/8-й финала Кубка Украины состоится во вторник, 26-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на YouTube – по подписке.

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Кубок Украины. 1/8 финала

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)

"Верес" 17:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube

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