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Премьер-лига

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И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Сухая ничья в последнем матче восьмого тура

И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур УПЛ закрывал матч между "Металлистом 1925" и "Колосом". Матч получился не очень веселым и насыщенным. Напротив, был трагизм из-за травмы Андрея Цурикова. Как хорошо сказал один из участников игры, соперники в этом матче пытались рушить, а не созидать. Ни себе, ни другим…

Как все происходило – своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 1И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 2И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 3И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 4И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 5И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 6И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 7И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 8И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 9И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 10И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 11И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 12И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 13И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 14И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 15И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 1И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 2И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 3И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 4И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 5И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 6И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 7И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 8И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 9И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 10И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 11И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 12И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 13И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 14И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 15И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 1И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 2И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 3И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 4И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 5И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 6И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 7И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 8И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 9И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 10И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 11И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 12И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 13И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 1И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 2И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 3И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 4И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 5И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0 - фото 6
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