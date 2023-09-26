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И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0
Сухая ничья в последнем матче восьмого тура
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Восьмой тур УПЛ закрывал матч между "Металлистом 1925" и "Колосом". Матч получился не очень веселым и насыщенным. Напротив, был трагизм из-за травмы Андрея Цурикова. Как хорошо сказал один из участников игры, соперники в этом матче пытались рушить, а не созидать. Ни себе, ни другим…
Как все происходило – своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
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