И сам не гам, и другому не дам. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Колос 0:0

Восьмой тур УПЛ закрывал матч между "Металлистом 1925" и "Колосом". Матч получился не очень веселым и насыщенным. Напротив, был трагизм из-за травмы Андрея Цурикова. Как хорошо сказал один из участников игры, соперники в этом матче пытались рушить, а не созидать. Ни себе, ни другим…

Как все происходило – своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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