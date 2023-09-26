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Казаков: Отчислили из Динамо, потому что поймали, как я с ребятами курил траву
Воспитанник "бело-синих" вспомнил, как его выгнали из киевского клуба
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший игрок "Динамо" Максим Казаков рассказал, почему его выгнали из академии столичного клуба.
"Мы были с "Динамо" на турнире в Конотопе, и после игры тренеры нас с ребятами поймали в гостинице, как мы курили траву. Нас было человек восемь-десять, а отчислили из "Динамо" только меня и еще одного парня Олега Бручинского.
Перед тем, как меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Алексеевич Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры "Динамо", будут ездить на все игры "Арсенала" и все такое. Мол, это временная ссылка. На практике, ничего такого не было.
Еще и Ищенко мне обещал найти команду. Я ждал месяц или полтора, но так и не дождался от него никакой информации. Зная о моей ситуации, мне позвонил тренер "Арсенала" Олег Викторович Волотек и пригласил в команду. Бручинский, кстати, тогда также со мной перешел в "Арсенал", - рассказал Казаков.
Казаков находился в Академии "бело-синих" с 2006 по 2011 годы. В настоящее время 27-летний полузащитник играет за "Дружбу" (Мировка) во Второй лиге Украины.
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