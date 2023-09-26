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Легионер Динамо перебрался на Кипр

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали перехода неизвестны

Легионер Динамо перебрался на Кипр

instagram.com/noa_24_09

Новина українською

Легионер "Динамо" Ноа Нехар сменил клубную прописку. Алжирец подписал контракт с кипрским клубом "АЕЗ" Закакиу. Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Детали контракта и перехода неизвестны.

"Новый сезон. Новый вызов", - написал он.

Напомним, Нехар присоединился к киевскому клубу в декабре 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения России он так и не дебютировал за киевлян.

"АЕЗ" Закакиу занимает 8-е место в таблице чемпионата Кипра.

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В статье: Динамо (Киев)
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