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Легионер Динамо перебрался на Кипр
Детали перехода неизвестны
instagram.com/noa_24_09
Легионер "Динамо" Ноа Нехар сменил клубную прописку. Алжирец подписал контракт с кипрским клубом "АЕЗ" Закакиу. Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.
Детали контракта и перехода неизвестны.
"Новый сезон. Новый вызов", - написал он.
Напомним, Нехар присоединился к киевскому клубу в декабре 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения России он так и не дебютировал за киевлян.
"АЕЗ" Закакиу занимает 8-е место в таблице чемпионата Кипра.
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