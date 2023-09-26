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"Суркис вызвал на ковер". Воспитанник Динамо вспомнил, какое наказание получил за драку

Премьер-лига
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Футболист попал в неприятную ситуацию во время выступлений за дубль киевлян

"Суркис вызвал на ковер". Воспитанник Динамо вспомнил, какое наказание получил за драку

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский полузащитник второлиговой "Дружбы" Максим Казаков рассказал скандальную историю периода его выступлений в дубле "Динамо".

"История была следующая. После одной из игр за дубль пошли мы с ребятами в клуб Vodka Grill на Позняках. Там у наших знакомых возник словесный конфликт с одной компанией. Мы ввязались в это и наткнулись на какого-то борца, который нам немного надавал. У меня рассечение было на лбу, а у Вадима Солдатенко сломанный нос.

На следующий день был выходной, а потом мы приехали на базу "Динамо", чтобы показаться врачу. Он нас осмотрел и сказал, что надо ехать в "Борис", потому что надо было швы накладывать.

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Ну, и мы додумались поехать в больницу в экипировке "Динамо", а не в гражданской одежде. Сидим на этаже уже, ждем, пока врач нас примет. И тут на этаж заходит Игорь Михайлович с врачом и своей охраной.

Мы капюшоны натянули, а он подходит, поднимает наши подбородки и говорит: "О, пацаны, привет! А что вы здесь?". Мы: "Здрасьте".

Пытались что-то на ходу придумать, но, очевидно, Суркис не очень нам поверил. Отправил нас на разговор к начальнику охраны "Динамо". Он нам сразу сказал: "Ребята, лучше сразу говорите правду, потому что все равно мы проверим и узнаем". Пришлось рассказывать, как было дело на самом деле.

Уже после этих событий вызвал нас Суркис себя на ковер и дал очень хорошую взбучку. Плюс оштрафовал на три зарплаты", - признался Казаков.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Максим Казаков
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