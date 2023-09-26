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Кирилл Ковалец: 1:5 от Черноморца – болезненный результат
Дела у Александрии идут не ахти
Фото: ФК Олександрія
Хавбек "
"У нас до сих пор молодая команда, и это нормально. Были изменения в составе. Многие присоединившиеся к нам игроки привыкают к тому, что требует тренерский штаб.
Поражение 1:5 от "Черноморца" – болезненный результат. В кубковом матче с "Рухом" должны исправляться, побеждать и забывать этот результат", - сказал Ковалец.
Напомним, что после 8 сыгранных матчей УПЛ в активе "Александрии" всего 8 очков.
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