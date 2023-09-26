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Кирилл Ковалец: 1:5 от Черноморца – болезненный результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Дела у Александрии идут не ахти

Кирилл Ковалец: 1:5 от Черноморца – болезненный результат

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец прокомментировал состояние команды после поражения от "Черноморца" (1:5) в матче 8-го тура УПЛ.

"У нас до сих пор молодая команда, и это нормально. Были изменения в составе. Многие присоединившиеся к нам игроки привыкают к тому, что требует тренерский штаб.

Поражение 1:5 от "Черноморца" – болезненный результат. В кубковом матче с "Рухом" должны исправляться, побеждать и забывать этот результат", - сказал Ковалец.

Напомним, что после 8 сыгранных матчей УПЛ в активе "Александрии" всего 8 очков.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.09.2023 в 17:36
и тут без помощи и везения не обошлось
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