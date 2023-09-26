Кирилл Ковалец: 1:5 от Черноморца – болезненный результат

Хавбек " Александрии " Кирилл Ковалец прокомментировал состояние команды после поражения от "Черноморца" (1:5) в матче 8-го тура УПЛ.

"У нас до сих пор молодая команда, и это нормально. Были изменения в составе. Многие присоединившиеся к нам игроки привыкают к тому, что требует тренерский штаб.

Поражение 1:5 от "Черноморца" – болезненный результат. В кубковом матче с "Рухом" должны исправляться, побеждать и забывать этот результат", - сказал Ковалец.