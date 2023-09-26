Вернидуб второй тур подряд признан лучшим тренером УПЛ. Хавбек Динамо - лучший игрок

Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 8-го тура чемпионата.

На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.

Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "Динамо" Владимир Бражко и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.

Отметим, что Вернидуб признается тренером тура второй раз подряд.

Напомним, что в 8-м туре "Кривбасс" разгромил "Ворсклу" (4:1), "Динамо" же обыграло ЛНЗ (4:2). Бражко в этом матче забил красивый гол дальним ударом.

Итоги голосования:

Владимир Бражко

- Instagram: 48%

- Telegram: 36%

- Google Form: 29%

Юрий Вернидуб:

- Instagram: 42%

- Telegram: 52%

- Google Form: 38%