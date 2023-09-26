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Вернидуб второй тур подряд признан лучшим тренером УПЛ. Хавбек Динамо - лучший игрок
Итоги тура от УПЛ
upl.ua
Пресс-служба УПЛ объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 8-го тура чемпионата.
На первом этапе Лига опросила журналистов и партнеров, на втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики.
Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.
По итогам голосования лучшим игроком и тренером 8-го тура стали хавбек "Динамо" Владимир Бражко и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб.
Отметим, что Вернидуб признается тренером тура второй раз подряд.
Напомним, что в 8-м туре "Кривбасс" разгромил "Ворсклу" (4:1), "Динамо" же обыграло ЛНЗ (4:2). Бражко в этом матче забил красивый гол дальним ударом.
Итоги голосования:
Владимир Бражко
- Instagram: 48%
- Telegram: 36%
- Google Form: 29%
Юрий Вернидуб:
- Instagram: 42%
- Telegram: 52%
- Google Form: 38%
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