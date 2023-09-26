Казаков: Долги Зари тянутся еще с 2022 года. Я и еще несколько игроков подали иск в Палату споров

Экс-хавбек " Зари ", Максим Казаков, который летом покинул команду по окончанию контракта, рассказал о долгах клуба перед ним и другими игроками.

– Только в июне официально завершился ваш контракт с "Зарей", однако в прошлом сезоне вы не провели ни одного матча и даже не попадали в заявку. Пресс-служба не публиковала никакую информацию о вас. Как вы вообще провели прошлый сезон?

– Я поехал на летние сборы с "Зарей" в Польшу. После одной из контрольных игр меня и некоторых ребят пригласили за встречу с главным тренером Патриком ван Леувеном и генеральным директором, на которой нам сообщили, что на нас не рассчитывают.

Тогда я обратился к своему тогдашнему агенту Вадиму Шаблию с просьбой найти мне команду, и через некоторое время он организовал для меня просмотр во "Львове".

– Но ни во "Львов", ни в "Минай", о чем сообщалось позже, мы вас так и не видели.

– Приехал, потренировался там пару недель и отыграл две-три контрольные игры, после чего главный тренер Олег Дулуб сказал мне, что я ему не подхожу. Я продолжил поиски новой команды через Шаблию. Он сообщил, что у него для меня на период осеннего международного перерыва есть вариант с "Колосом". Параллельно с этим "Заря" вообще не платила мне зарплату, хотя я продолжал быть на контракте с клубом.

Я по этому вопросу также обращался к Шаблию, чтобы он помог решить это с руководством. Шаблий говорил: "Давай через два-три дня, через пару недель…". Все затягивалось, и никакого ответа я не получал.

Потом я сказал Шаблию, что если у него не получается решить это самостоятельно, я буду обращаться к юристу. Он тогда предложил связать меня с каким-нибудь своим юристом. Я согласился, потому что мы были в очень хороших отношениях. В итоге тщетно прождал еще две-три недели.

В один момент у меня лопнуло терпение, и я самостоятельно обратился к юристу, о чем сообщил Шаблию.

– И Шаблий после этого пропал?

– Ну, можно и так сказать. Так сложилось, у меня с ним как раз в то время закончился контракт. Думаю, что он не хотел из-за меня портить отношения с президентом "Зари". Они хорошо общаются и в команде много его клиентов.

– Вы пробовали напрямую говорить с кем-то из руководства клуба?

– Нет, я не видел смысла. Еще перед началом прошлого сезона игроки "Зари" написали коллективное письмо клубу, потому что задолженности превышали три месяца.

Президент Евгений Геллер тогда приехал в команду на сборы в Польшу. На встрече с игроками он пообещал, что все задолженности будут закрыты, мол, наше дело тренироваться. Лично по отношению ко мне он свое обещание не выполнил.

– И как дальше развивались события?

– На просмотр в "Колос" я так и не попал, трансферное окно закрылось. "Заря" ни тренироваться с командой мне не позволяла, ни статус свободного агента предоставлять не хотела.

Я начал действовать через юриста. По процедуре, насколько я знаю, нужно два или три письма написать в клуб, если есть существенные задолженности. Мы это сделали. Никакого ответа "Заря" не дала.

– Вы подали иск на "Зарю"?

– Да, в Палату по разрешению споров УАФ. Я там не один такой. Точно знаю, что есть еще несколько бывших игроков и тренеров "Зари", подавших аналогичные иски на клуб.

– То есть долги "Зари" перед вами тянутся еще с 2022 года?

– Да.