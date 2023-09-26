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"Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube
Об этом заявил президент Вереса Иван Надеин
nkveres.com
Президент "
"То, что нам предлагает MEGOGO, когда мы им платим за трансляцию, а они нам бесплатно у себя показывают и получают за это деньги – это грабеж украинского футбола. Не большие лозунги, которые говорит MEGOGO, они за развитие украинского футбола.
Мне даже больше нравится концепция, реализуемая в УПЛ-ТВ, которой занимается "Рух". Они сами владельцы канала, они сами транслируют, они сами набивают свою аудиторию и приглашают другие клубы. Это хотя бы более логично.
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MEGOGO предлагает историю, которая мне просто непонятна. Хорошо, мы им дали период первых нескольких туров, они попросили еще два. Они просто фактически пользуются неосведомленностью клубов, невозможностью принять решение. Они просто этим пользуясь, получают бесплатный контент, на котором сами зарабатывают.
Я думаю, что это неправильно. Это не по-партнерски. Мы точно с MEGOGO работать не будем. Мы открыты в УПЛ ТВ, если клубы найдут решение. Пока мы идем по своему пути. Мы идем как VERES TV, пробуем этот путь и всегда открыты для объединения и открыты для диалога. Но, извините, не с MEGOGO", - сказал Надеин.
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