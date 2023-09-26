  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Об этом заявил президент Вереса Иван Надеин

"Это грабеж украинского футбола". Верес покидает пул MEGOGO и будет транслировать матчи на Youtube

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин заявил, что ровенский клуб прекращает сотрудничество с MEGOGO, а дальнейшие домашние поединки ровенчан в УПЛ будут транслироваться на клубном YouTube-канале.

"То, что нам предлагает MEGOGO, когда мы им платим за трансляцию, а они нам бесплатно у себя показывают и получают за это деньги – это грабеж украинского футбола. Не большие лозунги, которые говорит MEGOGO, они за развитие украинского футбола.

Читайте такжеНадеин: Хотим попробовать пригласить иностранные компании, например Canal+

Мне даже больше нравится концепция, реализуемая в УПЛ-ТВ, которой занимается "Рух". Они сами владельцы канала, они сами транслируют, они сами набивают свою аудиторию и приглашают другие клубы. Это хотя бы более логично.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

MEGOGO предлагает историю, которая мне просто непонятна. Хорошо, мы им дали период первых нескольких туров, они попросили еще два. Они просто фактически пользуются неосведомленностью клубов, невозможностью принять решение. Они просто этим пользуясь, получают бесплатный контент, на котором сами зарабатывают.

Я думаю, что это неправильно. Это не по-партнерски. Мы точно с MEGOGO работать не будем. Мы открыты в УПЛ ТВ, если клубы найдут решение. Пока мы идем по своему пути. Мы идем как VERES TV, пробуем этот путь и всегда открыты для объединения и открыты для диалога. Но, извините, не с MEGOGO", - сказал Надеин.

По теме
yellow-arrow
Казаков: Долги Зари тянутся еще с 2022 года. Я и еще несколько игроков подали иск в Палату споров
yellow-arrow
Верес из-за травм потерял двух полузащитников
yellow-arrow
Вернидуб второй тур подряд признан лучшим тренером УПЛ. Хавбек Динамо - лучший игрок
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
VERES TV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Steelen (Запорожье)
27.09.2023 в 00:00
megogo это УЩЕРБНЫЙ паразит на Украинском ТВ пространстве и в особенности на Украинском Футболе и отдельно для главного на сегодня еврокубкового представителя Шахтёра.
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
26.09.2023 в 23:46
Народ,готовьте 35 грн за каждый домашний матч)
Ответить
0
0
Vetgame
27.09.2023 в 00:05
Это за месяц. За матч 17 грн
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 00:12
платить вересу за просмотр их матчей?дураков нет.сегодня нашёл три бесплатных трансляции на ютуб их матча с шахтёром.не говоря о других возможностях.пусть надеин губу не раскатывает.понравилось таким образом зарабатывать?
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
27.09.2023 в 00:25
заплати на карту 35 ...Украина Це Европа!!!Нет пиратаm
0
0
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 00:36
платить команде идущей на 14 месте в чемпионате за просмотр её матчей???пусть фанаты вереса платят.
+1
0
Грязный Гаррик (C)
26.09.2023 в 23:41
Почему такого дебилизма нет в Англии?Вы представляете показ матчей Ман.Сити или Ливерпуля на клубном ютубе?Да...Нету страну назвали Гондурасом...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде