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Тоголезский новичок Зари Жан Клод прибыл в расположение клуба
19-летний игрок уже с командой
Фото: ФК Зоря Луганськ
Тоголезский полузащитник "Зари" Жан Клод Азиангбе присоединился к своей новой команде. Об этом луганчане сообщили в социальных сетях.
Клуб уже заявил 19-летнего легионера на сезон чемпионата Украины и групповой этап Лиги конференций.
Азиангбе будет играть с цифрой 4 на спине.
Жан Клод до недавнего времени выступал за "Аль-Наср" (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того.
По данным СМИ, Азиангбе перешел в "Зарю" на правах аренды.
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