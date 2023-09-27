Тоголезский новичок Зари Жан Клод прибыл в расположение клуба

Тоголезский полузащитник "Зари" Жан Клод Азиангбе присоединился к своей новой команде. Об этом луганчане сообщили в социальных сетях.

Клуб уже заявил 19-летнего легионера на сезон чемпионата Украины и групповой этап Лиги конференций.

Азиангбе будет играть с цифрой 4 на спине.

Жан Клод до недавнего времени выступал за "Аль-Наср" (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того.

По данным СМИ, Азиангбе перешел в "Зарю" на правах аренды.