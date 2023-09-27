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Михайленко: Уровень Шахтера не намного выше, чем у большинства других команд УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер "Днепра-1" рассказал, кого считает главным фаворитом чемпионата

Михайленко: Уровень Шахтера не намного выше, чем у большинства других команд УПЛ

Новина українською

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко оценил старт сезона для топ-5 клубов прошлого розыгрыша чемпионата.

- У "Днепра-1" хорошие игроки и есть все для того, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Возможно, немного пробуксовали на старте, но трагедии в этом нет. Много факторов влияют на результат - в какой форме тот или иной игрок, насколько сыграна команда в целом. Нужно время.

- Что прежде всего будет иметь значение для выхода команды из пике?

- Психологическое состояние. Как только его удастся наладить, пойдут результаты и все изменится в лучшую сторону.

- "Шахтер" в кризисе?

- Это не кризис, это поиск. Им очень трудно даются победы даже в чемпионате Украины. Нет ни уверенной игры, ни уверенных побед. Много красных карточек - не понятно, с чем это связано. Мне кажется, команда еще и близко не набрала форму и не очень понимает, в какой футбол должна играть. Кажется, даже сам тренер находится в поиске оптимальной игры и в обороне, и в атаке. Команда сейчас показывает 50-60% от своего потенциала.

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- Свет в конце тоннеля виднеется или можно так потоптаться на месте и в конце концов провалить сезон?

- В том и проблема, ведь значительного прогресса не видно. Очень трудно создают моменты, нет чемпионской игры. Уровень не намного выше, чем у большинства других команд УПЛ.

- У "Динамо" в межсезонье ничего не изменилось. Они могут выступить лучше, чем в прошлом сезоне?

- Считаю, что "Динамо" выиграет чемпионство. Возвращение Ярмоленко - большое достояние. Он дает опыт, класс в завершении атаки и может сам решить эпизод.

- Как можно объяснить такие большие неудачи "Зари" в этом сезоне?

- Прежде всего, им трудно играть в нескольких турнирах с таким количеством игроков. Поэтому этот сезон будет для них очень тяжелым, - сказал Михайленко.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Михайленко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ-ТВ

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Комментарии (1)
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shura73 (угледар)
27.09.2023 в 14:56
хорошо прогнулся.суркисня оценит
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