Степаненко: Когда я пойму, что пришло время уходить, тогда спокойно завершу карьеру

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поделился впечатлениями от знаковой для себя игры

- Тарас, поздравляем с юбилейным, 400-м матчем за "Шахтер"! Что эта цифра означает для тебя?

- Спасибо за поздравления, очень приятно! Мне сказали об этом три тура назад, я даже не ожидал, если честно. Кажется, только недавно было 350 игр, а уже 400 - это почти вся моя футбольная жизнь. Столько лет я в "Шахтере", и для меня это гордость. Я горжусь тем, что у меня такая карьера, что я столько лет в одном клубе, столько матчей сыграл, помогал, были и поражения, и победы. Прошел многое с клубом: от Донецка до Киева, сейчас от Киева до всей Европы; где мы только не ездили, какие трудности только не преодолевали, сколько уже людей поменялось... Это моя история, и я буду помнить это всю свою жизнь.

- Сейчас ты являешься лидером и капитаном "Шахтера". Чему учишь молодых игроков и делишься ли с ними собственным опытом?

- Да, конечно. Стараюсь держать эмоции при себе, ведь раньше я был очень эмоциональным, а сейчас, когда ребята что-то эмоционально воспринимают, стараюсь их успокоить, подсказать, объяснить, что иногда следует смотреть на жизнь и на определенные события под другим углом. Если взять какие-то футбольные моменты, то тоже стараюсь объяснять, подсказывать, ведь каждый год приходят новые футболисты, которые еще не совсем хорошо понимают принципы нашей игры, как действовать на поле, что делать, поэтому им необходимы советы. То есть у меня сейчас такая роль в команде - держать ребят как одно целое и помогать им расти.

- Ты уже многое прошел и достиг. Остались ли еще какие-то футбольные мечты?

- Главная мечта, не знаю, доживу ли я до этого момента как футболист, или уже как ветеран, - сыграть на "Донбасс Арене". Также есть свои цели, но пока не хочу о них говорить. Еще есть здоровье, есть силы, и пока буду чувствовать, что конкурентоспособен, что действительно помогаю клубу не какими-то разговорами, а делом, что компетентен на поле и вне его, - пока я это чувствую, то буду продолжать играть в футбол. Когда я услышу или сам пойму, что пришло время уходить, тогда спокойно завершу карьеру.

- Для команды это первый матч сезона в Кубке Украины. Какие впечатления от игры?

- Первый тайм получился таким смазанным: где-то не разобрались, давали сопернику слишком много возможностей выбегать в контратаки. Во втором тайме тренерский штаб сделал коррективы, начали действовать более агрессивно, и хорошо, что забили мяч. Когда играешь против команд, которые низко всем составом обороняются, то действительно важно забить. И когда ты забиваешь, они начинают раскрываться, что и было на поле. Они раскрылись, и мы уже имели достаточно моментов, могли больше забить. Хотелось бы, чтобы команда так играла с первых минут и результат делала раньше.

- Может ли сейчас на игре сказываться фактор усталости, ведь вы выступаете в чемпионате Украины, Кубке, Лиге чемпионов?

- Конечно. Честно говоря, я очень устал после поединка с "Рухом": играли вдесятером с начала матча, много бегали, к тому же какой-то вирус был - полкоманды с температурой, до сих пор ребята болеют. Я очень плохо чувствовал себя в том матче и уже, как говорится, на морально-волевых добегал. Очень благодарен, что сейчас не играл с первых минут, потому что тяжеловато. Следует делать ротацию: есть много футболистов, надо давать всем играть, чтобы ребята доказывали. Тогда будет и конкуренция, и свежая кровь, и те же эмоции - будет результат, который нам необходим.

- И еще раз к теме юбилея: после матча тебя поздравили в раздевалке. Как именно?

- Сергей Анатольевич Палкин, Дарио Срна, главный тренер мне подарили футболку с надписью "400 матчей". Команда поздравила. Я очень благодарен! Мне действительно приятно. Я знал: если выйду на поле, это будет мой 400-й матч, но не ожидал, что меня так будут приветствовать. Очень душевно было. Спасибо!", — сказал Степаненко.