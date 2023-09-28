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Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца / Расследование НКВД. Видео
Фамилию Константина Щегоцкого в списке легенд Динамо - не на видном месте
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Среди многих легенд киевского Динамо фамилию Константина Щегоцкого можно услышать не сразу. Это страница истории столичного клуба, о которой остались лишь письменные упоминания. Сегодня мы попытаемся вспомнить, как во времена Большого террора посадили легендарного игрока Динамо Щегоцкого, почему две версии и в чем парадокс этой истории.
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- 00:00 Слышали ли вы что-нибудь об этой легенде Динамо?
- 01:03 Официальная версия и суть дела Щегоцкого
- 05:39 Фабрикация "дела" капитана Динамо
- 08:05 Фарт, свидетели-футболисты и приговор без приговора
- 10:16 После "приговора". Почему Щегоцкий любил Сталина?
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