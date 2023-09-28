Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца / Расследование НКВД. Видео

Среди многих легенд киевского Динамо фамилию Константина Щегоцкого можно услышать не сразу. Это страница истории столичного клуба, о которой остались лишь письменные упоминания. Сегодня мы попытаемся вспомнить, как во времена Большого террора посадили легендарного игрока Динамо Щегоцкого, почему две версии и в чем парадокс этой истории.

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