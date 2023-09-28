Пономарев: Если Шахтер взял ван Леувена, то ему надо дать время

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев считает, что уже скоро методы работы Патрика ван Леувена в "Шахтере" привнесут свои плоды.

"Тренеру нужно давать время. Вспомните, как в прошлом году Вернидуб почти подал в отставку, когда не было результата у "Кривбасса". Но всем понятно, что это классный тренер, и сегодня мы видим, какую сильную команду он построил в Кривом Роге.

Если "Шахтер" взял ван Леувена, то ему надо дать время. За короткий период очень трудно перестроить команду под себя. Футболисты должны привыкнуть к требованиям тренера. Поэтому относительно ван Леувена не надо спешить с преждевременными выводами", - сказал Пономарев в комментарии "Украинский футбол".