Матч против ЛНЗ Верес также покажет по платной подписке на YouTube

"Верес" матч 9-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ снова покажет на клубном Youtube-канале по платной подписке.

Трансляция будет доступна для спонсоров канала.

Стоимость месячной подписки – 35 гривен. В пакет месячной подписки включены матчи "Верес" – "Шахтер" (26 сентября) и "Верес" – ЛНЗ (30 сентября). То есть тем подписчикам, которые оплатили просмотр матча с "Шахтером", дополнительную плату вносить не придется.

Также "Верес" отмечает, что во время трансляции кубкового матча "Верес" – "Шахтер" спонсорами канала (заплатили 35 гривен за просмотр) стали 2020 болельщиков.