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Матч против ЛНЗ Верес также покажет по платной подписке на YouTube

Премьер-лига
(1 голосов)

Кубковый матч Верес - Шахтер по платной подписке посмотрели 2020 болельщиков

Матч против ЛНЗ Верес также покажет по платной подписке на YouTube

Олександр Приходько

Новина українською

"Верес" матч 9-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ снова покажет на клубном Youtube-канале по платной подписке.

Трансляция будет доступна для спонсоров канала.

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Стоимость месячной подписки – 35 гривен. В пакет месячной подписки включены матчи "Верес" – "Шахтер" (26 сентября) и "Верес" – ЛНЗ (30 сентября). То есть тем подписчикам, которые оплатили просмотр матча с "Шахтером", дополнительную плату вносить не придется.

Также "Верес" отмечает, что во время трансляции кубкового матча "Верес" – "Шахтер" спонсорами канала (заплатили 35 гривен за просмотр) стали 2020 болельщиков.

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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shura73 (угледар)
28.09.2023 в 16:54
"матч века"верес-лнз? и за это ещё платить?
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