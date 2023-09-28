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Матч против ЛНЗ Верес также покажет по платной подписке на YouTube
Кубковый матч Верес - Шахтер по платной подписке посмотрели 2020 болельщиков
Олександр Приходько
"Верес" матч 9-го тура УПЛ с черкасским ЛНЗ снова покажет на клубном Youtube-канале по платной подписке.
Трансляция будет доступна для спонсоров канала.
Стоимость месячной подписки – 35 гривен. В пакет месячной подписки включены матчи "Верес" – "Шахтер" (26 сентября) и "Верес" – ЛНЗ (30 сентября). То есть тем подписчикам, которые оплатили просмотр матча с "Шахтером", дополнительную плату вносить не придется.
Также "Верес" отмечает, что во время трансляции кубкового матча "Верес" – "Шахтер" спонсорами канала (заплатили 35 гривен за просмотр) стали 2020 болельщиков.
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