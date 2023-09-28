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Президент Вереса: Как кино и театр, футбол - это также действо, за которое нужно платить
Президент Вереса пояснил позицию клубу по платным трансляциям матчей по платной подписке на Youtube
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о решении клуба показывать свои матчи на платной основе в Youtube.
Напомним, что после кубкового матча с "Шахтером" "Верес" по платной подписке
"Футбол не может быть бесплатным. Как и кино, как и театр. Это также действо, за которое нужно платить. Мы строим самоокупаемый клуб. Трансляция – это один из его элементов. Есть акционеры, есть спонсоры, по окончании войны будут зрители на трибунах. Но есть и телезрители.
Матч из ЛНЗ 30 сентября мы также будем транслировать на Veres TV. Подписка, оформленная перед игрой с "Шахтером" – она месячная и включает два наших домашних поединка. То есть за 35 гривен болельщик получает возможность просмотреть два матча. Это акт поддержки нашего клуба и украинского футбола.
Кто-то может это не поддерживать. Но это путь, по которому мы идем", – сказал Надеин.
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