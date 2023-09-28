Президент Вереса: Как кино и театр, футбол - это также действо, за которое нужно платить

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о решении клуба показывать свои матчи на платной основе в Youtube.

Напомним, что после кубкового матча с "Шахтером" "Верес" по платной подписке покажет и домашний матч чемпионата с ЛНЗ.

"Футбол не может быть бесплатным. Как и кино, как и театр. Это также действо, за которое нужно платить. Мы строим самоокупаемый клуб. Трансляция – это один из его элементов. Есть акционеры, есть спонсоры, по окончании войны будут зрители на трибунах. Но есть и телезрители.

Матч из ЛНЗ 30 сентября мы также будем транслировать на Veres TV. Подписка, оформленная перед игрой с "Шахтером" – она месячная и включает два наших домашних поединка. То есть за 35 гривен болельщик получает возможность просмотреть два матча. Это акт поддержки нашего клуба и украинского футбола.

Кто-то может это не поддерживать. Но это путь, по которому мы идем", – сказал Надеин.