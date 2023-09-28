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Президент Вереса: Как кино и театр, футбол - это также действо, за которое нужно платить

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Вереса пояснил позицию клубу по платным трансляциям матчей по платной подписке на Youtube

Президент Вереса: Как кино и театр, футбол - это также действо, за которое нужно платить

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о решении клуба показывать свои матчи на платной основе в Youtube.

Напомним, что после кубкового матча с "Шахтером" "Верес" по платной подписке покажет и домашний матч чемпионата с ЛНЗ.

"Футбол не может быть бесплатным. Как и кино, как и театр. Это также действо, за которое нужно платить. Мы строим самоокупаемый клуб. Трансляция – это один из его элементов. Есть акционеры, есть спонсоры, по окончании войны будут зрители на трибунах. Но есть и телезрители.

Матч из ЛНЗ 30 сентября мы также будем транслировать на Veres TV. Подписка, оформленная перед игрой с "Шахтером" – она месячная и включает два наших домашних поединка. То есть за 35 гривен болельщик получает возможность просмотреть два матча. Это акт поддержки нашего клуба и украинского футбола.

Кто-то может это не поддерживать. Но это путь, по которому мы идем", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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Скачков Леонід (Рівне)
28.09.2023 в 18:52
На стадіоні,так.А кіно можна дивитись в кінотеатрі (платно),або в інтернеті,чи по телевізору (безплатно).Линочок починає рамси путать.Мабуть до банкрутства вже зовсім не далеко,раз кидається в крайнощі.
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shura73 (угледар)
28.09.2023 в 18:30
не надорвись любитель театра и кино.14-е место в чемпионате не предел.в прошлом чемпионате повезло сохранили прописку в упл.а вот дальше?
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