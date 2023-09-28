Таллес: В матче против Кривбасса нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца

Бразильский форвард " Руха " Таллес рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Мы знаем, что "Кривбасс" – это очень хорошая команда, которая находится на вершине турнирной таблицы. С начала сезона наш соперник стабильно набирает очки и при этом демонстрирует качественный футбол.

Мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе. В то же время в самом матче против "Кривбасса" нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца, чтобы одержать победу. "Руху" будет очень непросто, но команда настроена дать бой нашему сопернику", - сказал Таллес.

Напомним, что матч "Кривбасс" – "Рух" состоится в воскресенье, 1-го октября, и начнется в 15:00.