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Таллес: В матче против Кривбасса нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца

Премьер-лига
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Матч ожидается действительно интересный

Таллес: В матче против Кривбасса нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца

fcruhlviv.com

Новина українською

Бразильский форвард "Руха" Таллес рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"Мы знаем, что "Кривбасс" – это очень хорошая команда, которая находится на вершине турнирной таблицы. С начала сезона наш соперник стабильно набирает очки и при этом демонстрирует качественный футбол.

Мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе. В то же время в самом матче против "Кривбасса" нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца, чтобы одержать победу. "Руху" будет очень непросто, но команда настроена дать бой нашему сопернику", - сказал Таллес.

Напомним, что матч "Кривбасс" – "Рух" состоится в воскресенье, 1-го октября, и начнется в 15:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух

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