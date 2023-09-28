Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таллес: В матче против Кривбасса нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца
Матч ожидается действительно интересный
fcruhlviv.com
Бразильский форвард "
"Мы знаем, что "Кривбасс" – это очень хорошая команда, которая находится на вершине турнирной таблицы. С начала сезона наш соперник стабильно набирает очки и при этом демонстрирует качественный футбол.
Мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе. В то же время в самом матче против "Кривбасса" нам нужно бороться за каждый мяч и доигрывать каждый момент до конца, чтобы одержать победу. "Руху" будет очень непросто, но команда настроена дать бой нашему сопернику", - сказал Таллес.
Напомним, что матч "Кривбасс" – "Рух" состоится в воскресенье, 1-го октября, и начнется в 15:00.
Популярное сейчас
- Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона
- Легенда Ливерпуль советует Челси давать Михаилу Мудрику больше игрового времени
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО