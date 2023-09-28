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Тренер Руха Пономарев: Сейчас Кривбасс показывает более качественную игру, чем Шахтер и Динамо

Премьер-лига
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Виталий Пономарев уверен, что криворожцам даже по силам побороться за чемпионство

Тренер Руха Пономарев: Сейчас Кривбасс показывает более качественную игру, чем Шахтер и Динамо

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о нынешнем уровне команд УПЛ, а также назвал "солидных" тренеров Лиги.

– Против кого из украинских команд вам интереснее всего играть в футбол?

– Мне нравятся команды, играющие в атакующий футбол. Интересные матчи были против "Динамо" и "Шахтера". В следующем туре нас ждет очень сложная игра с "Кривбассом". На мой взгляд, криворожская команда сегодня самая сильная в чемпионате Украины. На данный момент "Кривбасс" показывает более качественную игру, чем "Шахтер" и "Динамо".

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– Как думаете, "Кривбасс" сможет побороться за чемпионство этого сезона?

– Думаю, что да. Вернидуб собрал хорошую команду и поставил ей игру. Главное, чтобы "Кривбасс" хватило на всю дистанцию.

– Кто вам импонирует из тренеров УПЛ?

– По-моему, очень солидным тренером является Луческу. Он это доказал своей работой в "Шахтере" и в первом сезоне с "Динамо" выиграл чемпионство. Да, сегодня у него не все выходит в киевском клубе, но проблему нужно искать внутри коллектива.

Также мне нравится работа Вернидуба, Григорчука и Скрипника. Они очень качественные тренеры.

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В статье: Мирча Луческу Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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