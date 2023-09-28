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Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера
Николай снова в деле
instagram.com/fcshakhtar
Защитник "Шахтера"
Напомним, что из-за повреждения ахиллового сухожилия защитник пропустил два матча УПЛ и кубковую игру с "Вересом" (3:0).
В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 3 гола.
30 сентября "Шахтер" сыграет с "Ворсклой" в УПЛ, а 4 октября – с "Антверпеном" в Лиге чемпионов.
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Источник:Інстаграм Шахтаря
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