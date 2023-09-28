Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что из-за повреждения ахиллового сухожилия защитник пропустил два матча УПЛ и кубковую игру с "Вересом" (3:0).

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 3 гола.

30 сентября "Шахтер" сыграет с "Ворсклой" в УПЛ, а 4 октября – с "Антверпеном" в Лиге чемпионов.