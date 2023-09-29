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Коуч Руха Пономарев: Для меня эталон тренера - Алекс Фергюсон
Как тренер, менеджер и управленец
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Главный тренер "
– Какой вы тренер: больше автократ или демократ, суровый или спокойный?
– У меня смешанный стиль. Я демократический и гибкий тренер, но в моей команде должна быть дисциплина на первом месте. Без дисциплины невозможно добиться результата.
– Слухами земля полнится, что у вас тренировки по интенсивности и нагрузкам ближайшие к Лобановскому среди всех тренеров УПЛ. Правда или ложь?
– Я не знаю, какие у Лобановского были нагрузки, а только слышал об этом. Он видел футбол наперед. Чтобы играть в интенсивный футбол нужно так и тренироваться. Игроки не могут тренироваться без нагрузок, затем выйти и сыграть интенсивную игру. Основную роль в футболе играют личности, но все равно побеждает команда. Кто должен делать черновую и объемную работу, поэтому все футболисты должны быть подготовлены.
У меня такие нагрузки, как того требует современный футбол, я не могу назвать их сверхъестественными. Вы же видите, с какой интенсивностью играют в топовых чемпионатах, я не думаю, что там простые нагрузки.
Слава Богу, у нас на базе есть все возможности для полноценного обновления. Это тоже важная составляющая, потому что без нужной инфраструктуры, я не уверен, что давал бы такие нагрузки.
– От чьей работы вы кайфуете из иностранных тренеров?
– Больше всего мне нравился как тренер, менеджер и управленец – Алекс Фергюсон. Он для меня эталон тренера. Сейчас мне нравится Гвардиола. Он с какой-либо командой и игроками не отходит от своих принципов, ему в любом коллективе удается построить качественную игру.
Также отмечу Клоппа. Его "Ливерпуль" играет в интенсивный футбол, включая прессинг и контрпрессинг. Хочется, чтобы "Рух" также играл с такой интенсивностью.
– Не пытались поехать на стажировку в Гвардиолу или Клоппу?
– Было бы интересно, но сейчас просто нет времени. Даже летом была маленькая пауза между чемпионатами, и нужно было готовить команду. Конечно, нужно учиться и развиваться, потому что футбол не стоит на месте: тактические моменты и скорость всегда будут расти.
– Какая у вас тренерская мечта или цель?
– Я хочу, чтобы моя команда развивалась и достигала результата. Если у нас все будет получаться, то у "Руха" будут трофеи. Многие ребята, включая Слюбика, я веду из третьего класса, мы 12 лет работаем вместе. С ними мы дважды становились чемпионами в U-19, пошумели в Юношеской лиге УЕФА, выбив "Галатасарай" и "Интер" и дойдя до 1/8 финала, сейчас дошли до первой команды. Будем и дальше двигаться вперед.
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