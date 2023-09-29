Притула: Независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле

Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился мыслями о предстоящем матче с "Кривбассом" в 9-м туре УПЛ.

"Кривбасс" - сплоченная и хорошая команда. У них сыгранный состав, который любит борьбу на поле и выполняет много беговой работы. Но мы качественно готовимся к этому матчу и, надеюсь, сможем победить.

Наш будущий соперник очень хорошо обороняется, поэтому, видимо, нам придется чаще проводить позиционные атаки. Над этим сейчас нужно поработать, чтобы воплотить наш замысел в игре. В конце концов, наша главная задача - играть в привычный для "Руха" футбол. Ведь независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле", - сказал Притула.