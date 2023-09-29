Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Притула: Независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле
Полузащитник "Руха" - о предстоящем матче с "Кривбассом"
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Остап Притула поделился мыслями о предстоящем матче с "Кривбассом" в 9-м туре УПЛ.
"Кривбасс" - сплоченная и хорошая команда. У них сыгранный состав, который любит борьбу на поле и выполняет много беговой работы. Но мы качественно готовимся к этому матчу и, надеюсь, сможем победить.
Наш будущий соперник очень хорошо обороняется, поэтому, видимо, нам придется чаще проводить позиционные атаки. Над этим сейчас нужно поработать, чтобы воплотить наш замысел в игре. В конце концов, наша главная задача - играть в привычный для "Руха" футбол. Ведь независимо от того, кто наш соперник, именно мы должны диктовать условия на поле", - сказал Притула.
Матч "Кривбасс" - "Рух" состоится в воскресенье, 1 октября и начнется в 15:00.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей
- Йожеф Сабо: Что Оболонь, что Динамо – обе команды одинаковы
- Польша официально заявила, что в Пшеводуве в 2022 году упала украинская ракета
- Казаков: Отчислили из Динамо, потому что поймали, как я с ребятами курил траву
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО