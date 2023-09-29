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Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
Предстоящий тур разделен на три дня
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
9-й тур
30 сентября (суббота)
"Верес" - "ЛНЗ. 15:00. Ровно, "Авангард". Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево), Арбитр VAR - Алексей Деревинский (Хмельницкий),
"Шахтер" - "Ворскла". 17:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Александр Соловьян (Киевская область),
"Черноморец" - "Заря". 19:00. Одесса, "Черноморец". Арбитр - Николай Балакин (Киевская область), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская область),
1 октября (воскресенье)
"Минай" - "Оболонь". 13:00. Минай, "Минай". Арбитр - Александр Афанасьев (Харьков),
"Кривбасс" - "Рух". 15:00. Кривой Рог, "СК Горняк. Арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса), Арбитр VAR - Дмитрий Панчишин (Харьков),
"Колос" - "Полесье". 17:00. Ковалевка, "Колос". Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),
"Динамо" - "Александрия". Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье) , Арбитр VAR - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск),
2 октября (понедельник)
"Днепр-1" - "Металлист 1925". 17:00. Днепр, "Днепр-Арена". Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).
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