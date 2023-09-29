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Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Предстоящий тур разделен на три дня

Только один матч будет без VAR. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

9-й тур

30 сентября (суббота)

"Верес" - "ЛНЗ. 15:00. Ровно, "Авангард". Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево), Арбитр VAR - Алексей Деревинский (Хмельницкий),

"Шахтер" - "Ворскла". 17:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), Арбитр VAR - Александр Соловьян (Киевская область),

"Черноморец" - "Заря". 19:00. Одесса, "Черноморец". Арбитр - Николай Балакин (Киевская область), Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская область),

1 октября (воскресенье)

"Минай" - "Оболонь". 13:00. Минай, "Минай". Арбитр - Александр Афанасьев (Харьков),

"Кривбасс" - "Рух". 15:00. Кривой Рог, "СК Горняк. Арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса), Арбитр VAR - Дмитрий Панчишин (Харьков),

"Колос" - "Полесье". 17:00. Ковалевка, "Колос". Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),

"Динамо" - "Александрия". Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье) , Арбитр VAR - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск),

2 октября (понедельник)

"Днепр-1" - "Металлист 1925". 17:00. Днепр, "Днепр-Арена". Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), Арбитр VAR - Игорь Пасхал (Херсон).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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